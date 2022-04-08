伍詠薇《金宵2》陰森恐怖　蘇皓兒都話驚

藝人伍詠薇（伍姑娘）與蘇皓兒（Chloe）等現身《金宵大廈2》的宣傳活動，而4月生日的Chloe及林景程獲大會送上蛋糕慶生。伍姑娘與Chloe在單元中飾演母女，伍姑娘的陰森表情更被網友推舉為羅蘭接班人，她笑言：「我接到就勁，接到就做埋影后。」她盛讚劇本好，2集一個單元故事難度高：「我入行30幾年拍過好多劇，但好少拍單元，仲要咁大起伏，其實個故事可以拍到8集，好在個劇力同剪接得好，畀到人驚慄感，成套劇好成功。」她指嚇到觀眾半夜驚到要老公陪去廁所：「我朋友打畀我，話佢個女睇完嚇親，叫我要氹番佢個女。」至於Chloe坦言戲內很驚對方，但戲外就不會，因為伍姑娘對她很好，又講得笑。

自薦演出

問到伍姑娘是否向監製毛遂自薦演出？她說：「係，我喺陳山聰個婚禮見到監製，我話《金宵大廈》好好睇，如果拍第二季，有角色啱就搵我，佢真係打嚟搵我，我聽到個古仔就二話不說答應，不過我向來畀人形象係笑口組，我擔心自己能唔能夠駕馭到呢個角色，我為角色減咗5至7磅，又要脫水令整個人更乾，我有朋友完電視打畀我，話電視影到我啲毛孔出晒嚟，又話好擔心我，叫我食番肥啲。」角色大獲好評，不過她表示不會再接類似角色，否則無驚喜，見到角色受歡迎，已感有所交代。

另外，壽星女Chloe於前日（6日）生日，她透露已跟前組合As One的隊友及中學同學食飯慶祝，但之後有其他工作，所以不敢吃得太放肆，生日願意是劇集有好收視及自己有更多好作品。