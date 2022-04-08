本日日本：人氣三文治　變身精緻小袋

日本寶島社推出的雜誌書一向都十分吸引，除了書本外，隨書附送的贈品更經常成為了網絡熱話，新鮮熱辣有跟連鎖麵包店山崎麵包招牌三文治Lunch Pack聯乘推出的雜誌書《大家都喜歡！YAMAZAKI Lunch Pack BOOK》（みんな大好き! ヤマザキ ランチパックBOOK），分別推出了花生及雞蛋三文治兩個版本，這次贈品賣點除了每款均有一個極像Lunch Pack造型的小袋外，更各有一個跟足包裝設計的透明乙烯塑料袋。附有封條封口的透明乙烯塑料袋長×高為13×17cm，適合裝入小雜物及化妝品等，加上袋身有掛繩可掛在大袋上。而Lunch Pack造型小袋長闊高為10×2×11cm，袋身採用拉鏈開關，觸感似足麵包般軟熟，可放入耳機及鎖匙等，亦可將此袋裝入透明袋內方便攜帶。

雜誌書內容除了包括歷代 Lunch Pack 的圖鑑之外，還有關於該款麵包的知識、廣告代言人小芝風花的採訪，也有關於 Lunch Pack 的食譜。不過無論是甚麼內容，看到贈品已有足夠理由購買。雜誌書即日起於寶島社網店寶島Channel等有售，兩款各售1,738日圓（約HK$111）。