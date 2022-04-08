S8 Gen 1旗艦機　混戰4月

近排手機界畀小米Xiaomi 12系列搶盡風頭，但其他廠沒有放軟手腳，不約而同在本月推出旗艦產品，而且全部用上最頂級Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1晶片，又睇吓各自有乜特色！

哈蘇加持

OnePlus 10 Pro是OnePlus本年度新款旗艦，繼續與著名相機品牌Hasselblad哈蘇合作，相機模組由3鏡頭組成，包括內嵌IMX789感光元件的4,800萬像素的主鏡頭；提供150度視野的5,000萬像素超廣角鏡頭；以及800萬像素、3.3光學變焦的長焦鏡頭。專業拍攝功能包括光學防手震、HDR影片、12-bit RAW檔儲存、8K錄影、LOG格式電影錄製等，仲提供多個由Hasselblad大師親自操刀的調色效果，輕鬆拍出大師級相片。此機將於4月15日上市，只有8GB+256GB一個容量。

行版到港

Motorola Edge 30 Pro水貨早於年初到港，近日港行終於開賣。手機內建6.7吋Max Vision OLED屏幕，刷新率達到旗艦機也少見的144Hz，並搭載2個5,000萬像素廣角及超廣角鏡頭，以及1個200萬像素景深鏡頭，支援OIS光學防震、8K錄影、HDR10+拍攝。此外它更搭載6,000萬像素前置鏡頭，像素之高屬市場首見。全新TurboPower 68W充電功能，僅需15分鐘便充電50%以上，仲支援15W無線充電及5W反向充電。此機將於4月15日起開售，容量12GB+256GB，惟價錢比水貨貴唔少。

2K摺屏

vivo將於4月11發表旗下首部摺屏手機vivo X Fold，已確認採用航空級浮翼式鉸鍊，搭配UTG超韌玻璃，減低屏幕摺痕，並擁有達30萬次摺疊操作壽命。消息還指內屏達到8吋，外屏為6.5吋，兩者均是居中開孔式設計，同樣支援屏下指紋辨識，前者更支援2K解像度及120Hz刷新率。4鏡頭與Zeiss蔡司合作開發，其中包括1顆潛望式長焦鏡頭，預期遠拍具一定水準。容量傳聞有12GB+ 256GB及12GB+512GB兩款。