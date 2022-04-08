自認好低能！Marf＠COLLAR受冷暴力留陰影

女團COLLAR昨日（7日）接受網上節目訪問，自出道以來人氣高企，So Ching透露試過一日內做18個訪問，她們都表示最鍾意玩遊戲的節目。Gao做了隊長幾個月，笑言問過公司為何由她做隊長，但沒有得到答案，她估計是獲公司的信任，她自稱沒有入女團條件，因為生得矮小，不過Winka跟她度高後，原來兩個同一身高，若問到選副隊長，Gao會選Candy，讚Candy細心又窩，不過Candy經常天然呆，但被抽問時，她又答到，帶起不少歡樂氣氛。

So Ching是隊中唯一公開有拖拍，她與MIRROR伴舞的李啟言（MO）拍拖一年，她說：「本身唔想高調公開拍拖，不過因為好多人都知，唔到唔認，都開心好多人支持。」問如果有人反對如何面對？她說：「MO話感情事唔好過分高調，驚影響到家人，近日都有粉絲開咗一個我哋嘅Page，好開心，我欣賞男友有耐性，會幫我抒解壓力，佢係有話直說嘅人，亦影嚮了我，令我學識講真話，如果嬲會話嬲，問題就會解決到。」Marf和Winka聽完好感動到流淚。

Marf提到中三轉校的不愉快經驗，她初不原多講，表示會選擇性忘記，之後她坦白是受到冷暴力，她說：「以前係有陰影，令我對人關係有恐懼，有防範心，係言語上嘅冷暴力，令你唔舒服唔開心唔想返學。」她重提在社交網投訴編輯一事，她解釋有寫日記的習慣，她將當時的感受打出來，卻錯手撳了上網，自認「好低能」「好白癡」，初時也擔心自己的錯手，影響到整個團隊：「覺得唔撳都撳咗，發洩咗感受。」

Winka就爆出自己的坎呵身世，單親家庭出身的她，她和弟弟跟隨媽媽生活，但媽媽患有精神病，被捉入精神病院，她說：「媽咪係嚴重精神病，同住會有危險，所以被捉入青山醫院住，當時我打畀爸爸，但佢無返嚟，最後我厚住臉皮四處問人借錢，之後冇再返學，出嚟做嘢返工，搵錢供細佬讀書。」承認性格比較悲觀和情緒化。

Day的父親是尼泊爾人，母親是香港人，16參加韓國選秀入選，16至18歲每逢放假便往韓國受訓；Candy本身在大學讀心理學，現休學一個學期，盡量想兩邊兼顧，提到比賽時被花姐鬧唱歌好難聽，她直言現在見到花姐也腳震，女團經理人Wing就好親切，問到是否因為身形問題，她口花花說：「Wing嘅Size就嚟同花姐差唔多。」最後玩遊戲，Winka被公認是友誼小姐，至於最難相處隊友，好多人選了Ivy，大家覺得她性格不似外表，不易向人透露內心世界，最後各人一齊向她攬攬錫番。