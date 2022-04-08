肥美人佳麗震撼亮相　各式其色一文睇晒

ViuTV於去年底宣布製作選美真人騷《肥美人》，並公開招募BMI（Body Mass Index）達到25以上﹅有才華及有實力的女士參加，早前大會公布29位參加者資料，亦於網上專頁舉行「Extra Like Girl」選舉，獲得最多票數的12號邢洋陽（洋腸）直接進身16強，節目將於下周一(11日)首播，更找來駱振偉、練美娟及陳葦璇擔任主持，屆時將打破世俗對肥人的審美框框，以真人騷形式讓參賽者挑戰自我﹅發揮才華，呈現「自信就是美」的概念。

初賽評判有阮小儀及楊詩敏(蝦頭)，以及14位來自不同界別的專業評審，按參賽者才華及潛能選出16強名單，當中1號丁珮筠（丁丁）體重達268磅、BMI指數達38.4，不過表演跳舞時動作輕盈、靈活自如，贏得評審一致掌聲，蝦頭表示：「你搵到人生嘅一團火，就係喺跳舞入邊，真係唔容易。」8號陳映（Lezlie）出場的一番話亦令人動容，任職大碼模特兒的她體重達270磅，BMI指數為43.3，乃眾參賽者中最重磅的一位，Lezlie自我介紹時說：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚，呢個節目係畀我表演自己嘅音樂，同埋畀我哋呢班女仔去展示我哋嘅勇氣、智慧、美麗嘅舞台。」被問到成為大碼模特兒的心路歷程，她表示：「經歷咗好多嘢，好多欺凌、好多排斥、好多謾罵。」