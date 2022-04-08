【美女饕廚】灣仔法國餐

今日介紹一家位於灣仔的法國餐廳，這家的老闆兼大廚為Chef Tiffany，和我一樣於藍帶廚藝學院畢業，她畢業於倫敦學院，畢業後在當地米芝蓮餐廳實習，再回港開餐廳，她的餐廳帶點歐陸風，簡樸舒適。

先來生蠔，新鮮的蠔，肉質甜美爽口，配上時籮和酸瓜，十分清新開胃。第二道頭盤是油甘魚刺身，底部搭着烤矮瓜絲，上面鋪上新鮮提子，一起放進口裏，帶出油甘魚的油腴甘甜。第三道頭盤是牛肉他他，手切牛肉的部位脂肪較少而且無筋，喜歡它的Size，令吃起來口感極富彈性，把拌牛肉的生蛋和醬料混和一起，整道菜變得更醇和。

到主菜了，是鴨胸和手切通心粉。鴨胸呈粉紅色5成熟，十分多汁帶點嚼勁。手切通心粉煮至Al dente，完美掛上香草汁，香氣細膩逼人。

最後是朱古力榛子蛋糕和Madeleine貝殼蛋糕，兩款都做得十分出色。前者口感絲滑無比，香濃的朱古力滋味配上烤榛子粒，令人欲罷不能。後者是我在香港吃過做得最好的Madeleine貝殼蛋糕，剛剛出爐還熱騰騰的，外面鬆鬆脆脆，帶點焦糖口感，中間鬆軟得很，咬下去即嘗到滿口蜜糖和牛油香；配一杯Flat White，實在是太享受了。

饕廚貼士：家做蜜糖Madeleine貝殼蛋糕

先把雞蛋、糖和蜜糖打至淺黃色，加入中筋麵粉、泡打粉、檸檬皮和雲呢拿籽打至融合，再加入溶牛油攪勻，放上已塗上牛油和薄薄面粉的貝殼模，放入焗爐焗8-13分鐘即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）