陳凱詠重演經典電影場面　細說距離戀愛經歷

歌手Jace（陳凱詠）新歌《Long D》MV，為了配合充滿玩味的R&B編曲，今次MV特意花時間精心籌備，換上多個不同造型，瘋狂換上10套衫，她笑說：「第一次換咁多套衫原來咁攰！」新歌歌詞描繪甜蜜的「Long D」(Long Distance Relationship遠距離戀愛)，打破大家對Long D的既定印象，即使要分隔兩地，但只要二人心意相通，任何難題都能克服。

MV畫面充滿玩味，Jace與男主角張明偉（Aaryn）做對手戲，重現各個經典電影場面，有反串《國產凌凌漆》倒地取彈頭、《秋天的童話》十三妹和船頭尺贈送手錶、《天若有情》身穿婚紗飛電單車、《花樣年華》周慕雲與蘇麗珍撐枱腳，以及兩人地獄式減肥經典片段。Jace憶起當日拍攝情況：「真係好有趣，尤其拍到減肥一幕，我同張明偉都變成『加大碼』，將枕頭狂塞入啲衫裏面，大家玩到得意忘形完全唔記得係拍緊MV。」

Jace補充：「Long D係好港式英文嘅詞語，香港人耳熟能詳，就好似今次MV咁，希望加入一啲令香港人會有共鳴嘅畫面，畀正經歷遠距離戀愛嘅香港情侶可以感受到嗰份獨特情懷及有同感。我同拍攝團隊喺20小時內拍攝多個場景、情節及換造型，同男主角雖然第一次合作都好有火花，希望大家都感受到當中嘅用心同甜蜜，特別係正在經歷遠距離戀愛嘅情侶。」