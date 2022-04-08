內衣添魅力　床上更積極

日本AV界為點綴一下AV女優姣好誘人嘅身材，特別炮製唔少「下着系列」作品，當中女優會着住內衣褲同男優埋身激戰，增添視覺刺激之餘，同時令人睇得更加過癮！

禾稈冚珍珠

喺ROYAL出品嘅《男仔頭女孩子穿上超乎想像的大人下着》中，北野未奈係一個打扮同行為上都相當男性化嘅女仔，經營同大學同學瑛久玩埋一堆。有一日，未奈去瑛久屋企玩，期間瑛久講笑問阿妹係咪由內到外都係咁男仔頭，估唔到未奈二話不說掀起件衫，露出入面鮮艷誘人嘅內衣褲，為咗證明自己內心其實係真正嘅女仔，仲主動向瑛久獻身，喺床上展開激烈大戰！自此之後，未奈嘅打扮繼續係男仔頭，但係經常向瑛久展露內裏嘅新款性感內衣，引誘對方上床連番激戰。

一撻即着

喺Madonna推出嘅《下着模特兒NTR》入面，愛弓涼同老公結婚多年，生活感到有啲枯燥乏味，有一日，老公一位任職雜誌社嘅朋友淺野先生，見到涼妹身材火辣，於是邀請客串做內衣模特兒，而涼妹亦一口答應。之後佢去到淺野嘅辦公室換上內衣褲嘅時候，對方就開始對佢上下其手，涼妹因為長期得唔到老公慰藉而一撻即着，兩人喺辦公室嚟個忘情激戰，最後更中出收場！之後，淺野多次邀請涼妹做模特兒順便偷情，後來攝影師亦加入戰團，上演3P混戰，今次老公頂綠帽真係由頭笠到落腳喇！

宿舍艷遇

同樣由Madonna製作嘅《被上司妻子乾榨的社宅生活》，講述男主角晃司剛剛加入新公司工作，而呢間公司嘅福利相當唔錯，提供宿舍畀員工住。喺宿舍入面，晃司成日遇到北条麻妃呢位索人妻，但當佢知道原來對方係上司嘅老婆之後，就即刻同對方保持距離。不過麻妃卻係有心勾引，經常扮唔小心跌咗胸圍低褲去晃司嘅露台，趁晃司將內衣拎畀佢嘅時候，就主動索吻，繼而三扒兩撥騎喺晃司身上瘋狂策騎！雖然晃司能夠同咁索嘅麻妃上床係好開心，但後來就知道中伏，因為麻妃慾火旺盛，不時向佢求歡，為免呢段不倫關係公開，晃司只好一次又一次咁滿足對方。

簡評

美女着上性感鮮艷嘅內衣褲，有時比起赤身露體更加吸引，所以日本AV界嘅「下着系列」，就為女優身上添上內衣褲加以點綴。今次為大家介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意北野未奈主演嘅《男仔頭女孩子穿上超乎想像的大人下着》，原因係未奈本身好身材又有女人味，今次犧牲扮成男仔頭演出，實在值得一讚，加上佢肌膚白滑，着上多款性感誘人嘅內衣褲演出，令視覺享受更加豐富精彩。