人間悲劇！伍詠薇喪夫兼虐女：係我報應嚟

女星伍詠薇（伍姑娘）與蘇皓兒主演的無綫劇集《金宵大廈2》單元《雙魚》昨晚播出結局篇，網民對結局大感意外及心寒，有眼利網民亦發現劇中多次出現的「雙魚」圖案，都在強調伍姑娘母女之間的羈絆，大讚製作單位鋪排有心思。但由於劇集細節位多，信息表達又來得內斂，網民對劇集結局有分歧，有人認為是大團圓，亦有人認為終極黑化的蘇皓兒是全心向母親報復，並列出三大謎思，分別是伍姑娘最終是否真心悔改、蘇皓兒是否已黑化等。

監製葉鎮輝（阿細）受訪時逐一解畫，直言劇中的伍姑娘是真心愛錫女兒，奈何女兒已經變成另一個自己：「渺渺（蘇皓兒飾）一定係黑化咗，好多人問點解渺渺唔虐待番媽咪，其實佢哋係『相愛相害』。」更指劇集尾段出現的「溫情歌」，表面上以為是大團圓，奈何渺渺唱歌時，腦內的畫面全是母親虐待她的點滴，所以完全沒有原諒對方。而昨晚陳山聰、李施嬅、伍姑娘及蘇皓兒分別開直播，被讚好戲的伍姑娘除了不斷多謝劇迷支持外，更坦言其角色最後所受的報應令單元故事性更強：「阿女最尾變咗我咁，其實係我報應嚟架！我愛佢變成害佢，呢個結局真係意想不到。」而首次遇上如此高難度角色的蘇皓兒，則直言感壓力：「真係好難演，好多內心嘢。」