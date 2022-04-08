【閉關一年樣都變埋？】侯佩岑晒相力證冇整容

台灣女星侯佩岑去年和母親林月雲參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽》時，因母親過往的不倫戀情被揭出而引起風波，母女同遭網友圍攻，令她一直「閉關」拒現身公開場合。事隔至今一年多，直至今日（8日）侯佩岑終於「上水」在台北出席活動，身穿緊身低胸裙的她，身材不單比以前纖瘦，就連樣子也被指比以前不同。事後她網晒多張獨照，也承認「最近有些照片拍起來不太像自己」，不知是化妝效果或後期修圖所致，所以特意網晒「零濾鏡+零修圖」的獨照：「幫我看看這樣有沒有好一點呢？」

向來是女星徐熙媛（大S）閨密的侯佩岑，稱一直跟大S保持緊密聯絡，至今仍未跟對方的老公具俊曄見面，對於有指男方會在下月到美國紐約，她只說會在對方離開台灣前見面，明顯想保持大S的私隱，不欲多談。問到她以前曾否迷戀當年紅極一時的具俊曄，她聞言即笑說：「我不能說是粉絲，但當然知道他，不能說小時候啦，但真的就是知道他是誰，很酷、很有性格、很man！」至於是否一早已知道大S拍拖，她說都是跟大家一樣同時間知道對方的婚訊，更說自己比較關心大S的心情：「我比較關心她心裏有沒有真的感覺到安心、安定、舒服、幸福，做姐妹的如果知道她是開心的，她的狀態都非常好，那我就會很替她祝福。」