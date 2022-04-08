主席許濤挽留唔成功！王祖藍辭任無綫創意官　照做綜藝節目

無綫首席創意官王祖藍近日正式離開無綫！由於鍾嘉欣失落視后，祖藍為此與無綫高層樂易玲及曾勵珍反面，並已遞辭職信。早前無綫主席許濤於內地處理事務時跟祖藍傾談，終達成共識，祖藍正式離任，由於其公司與邵氏合作，故仍會主理製作無綫多個綜藝節目，關係依然友好。

「獎門人」曾志偉去年重返無綫擔任高層，並招攬一眾精英回巢，王祖藍是其中一員，被委任為無綫首席創意官，協助綜藝及娛樂節目發展。原本他一心與志偉「拍住上」，上任期間曾打造《開心大綜藝》、《好聲好戲》、《識貨》及《日日媽媽聲》等綜藝節目，可惜觀眾反應不一，有讚有彈，有人更質疑他創意不足，功績欠奉！

與女高層反面

上任不足1年已經「負評大放送」，難怪祖藍意興闌珊，再加上大公司做事有規有矩，亦令他覺得有很多掣肘。東網早前率先報道，今年1月鍾嘉欣未能憑《星空下的仁醫》奪得視后寶座，更是祖藍離開無綫的致命導火線，事緣去年他碌人情卡游說嘉欣出席《萬千星輝頒獎典禮2021》，並以視后大獎利誘，沒料到因無綫高層曾勵珍及樂易玲持不同意見，最終嘉欣只奪「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎，祖藍亦因此與兩位高層反面，並且嬲爆遞辭職信，但礙於無綫與他未傾好細節，故一直未有對外公布。早前他被追問與兩位女高層吵大鑊，都只以「忙於統籌TVB多個項目」輕輕帶過。

由於辭職細節要慢慢傾，祖藍今年1月拉大隊帶王浩信、高海寧及張振朗等北上發展。而近月無綫主席許濤亦到內地處理多項工作，其中一項便是跟祖藍傾去留問題。雖然祖藍去意已決，但由於他旗下的「手工藝創作」跟邵氏有合作，所以他離開無綫後，依然會參與不少製作，除繼續做大型音樂綜藝節目《聲生不息》外，他有份打造的《好聲好戲》及《日日媽媽聲》亦會添食。無官一身輕，上月祖藍於社交網上載下雪照，一派悠然自得，其中更特別影到其公司「手工藝創作」的招牌，看來當時已露玄機。

「我真惹火」

近月除了許濤北上外，據知，樂易玲稍後亦會到內地，雖然有傳她接任祖藍的工作，但其實女方職位高於祖藍，故「接任」說法不成立。樂易玲今日（8日）受訪時表示，返內地主要處理無綫的內地工作，並且探望北上開工的藝人譚俊彥等。

記者就辭任創意官一事聯絡祖藍及許濤，祖藍回應：「我真惹火！」對辭職不置可否，許濤則覆述祖藍一句「真惹火」，明顯想低調處理事件。

王祖藍早前被爆對擔任J2台創意總監的C君（鄭詩君）感不滿，當日C君曾意有所指表示：「王祖藍係大台嘅高層，我只係J2台一個細台嘅小小嘅睇節目嘅人啫，何德何能令人不滿呢？」並否認跟祖藍不和。對於祖藍去年底已請辭，C君說：「我唔知喎。（公司會唔會搵你接替佢嘅職務？）我真係J2咋，Sorry，我答唔到啲咩！」

陳凱琳讚祖藍：去到邊都感染到人

雖然王祖藍辭任無綫首席創意官，但據知他之前有份策劃的節目《好聲好戲》及《日日媽媽聲》會照常參與。曾主持節目《日》的陳凱琳受訪時坦言不知祖藍會離開無綫：「我唔知道，但會祝福祖藍，相信佢去到邊都會感染到其他人，好似《日日媽媽聲》當初開拍，佢覺得好值得去做，認為唔好忽略媽媽呢個群組，節目已經開咗個好頭，相信做落去都可以延續水準。」

至於有份參與節目《識貨》的黎諾懿表示：「祖藍本身係一個好有才華嘅人，無論幕前幕後佢都做得好出色，今次佢嘅選擇一定有原因，可能內地有好多嘢等住佢做，佢始終係一個演員，希望等佢處理晒啲事務就可以快啲返公司，亦都希望再同佢合作。