乳壇爭霸　胸魔鬥波后　

成人模特兒要吸引男士目光，最基本嘅條件係擁有一對激凸雙峰，皆因大部分男人都鍾情巨乳。今次就搵來兩位巨胸裸模比併，就係「胸魔」Holly Peers及「波后」Holly Gibbons，睇吓邊個更吸睛？

自信爆棚

有人話自信嘅女人最迷人，好似Holly Peers就係最佳人辦。喺英國曼徹斯特出生嘅佢，五官標致，而且身材出眾，因而令佢自信心爆棚。22歲時為咗證明自己天生麗質，便決定參加選美比賽，同時藉此為未來成為模特兒而鋪路。雖然最後佢未能夠喺選美比賽獲獎，但憑住迷人樣貌及火辣身材，吸引到裸模星探嘅留意，獲得為時尚雜誌拍攝寫真嘅機會，從此展開成人模特兒嘅職業生涯。

事實上，佢出道後發展得相當順利，先後喺多本著名男士雜誌上亮相，2010年被選為當代百大性感女郎中嘅第6位，更憑住一對渾圓G奶獲封為裸模界「胸魔」。與此同時，其形象慢慢由純情變成豪放狂野，成功吸納更多唔同年齡層嘅粉絲，亦令佢獲得更多產品代言嘅機會，吸金力強勁。

Holly Peers

出生日期：1987年7月30日

身高：170cm

三圍：32G-25-35

憑胸器成名

做裸模唔需要好靚女，最重要係有巨乳，呢點喺Holly Gibbons身上就得到充分嘅證明。喺英國東薩塞克斯郡義本出生嘅佢，可以話係英國成人模特兒史上爭議最大嘅一位。早喺2010年便出道嘅佢，擁有一對完美胸器，成功吸引大家嘅目光，更被封為波后。正所謂人紅自然是非多，其中最多人談論嘅，就係話佢嘅樣貌唔係十分標致。對於呢個批評，Holly Gibbons認為係同佢初出道時仲係箍緊牙有關。佢解釋當時為咗遷就牙箍，每當對住鏡頭微笑時，總會令面容好似有啲扭曲，因而影響大家嘅觀感。

姑勿論如何，佢出道後嘅發展確係相當順利，先後為多本成人雜誌拍攝火辣寫真，更喺2011年被評為百大當代性感女郎之一，而佢嘅工作範圍亦唔再局限喺英國，澳洲、西班牙等地方均有成人媒體搵佢影寫真，同時亦為多個內衣品牌擔任模特兒，所以波后之名真係改得冇錯！

Holly Gibbons

出生日期：1986年10月14日

身高：161cm

三圍：32F-25-34

第1回合

鬥胸器

兩位同為超人氣英國成人模特兒，亦同樣憑巨乳成名，梗係要第一時間單評一下佢哋對胸器，邊個勁啲又迷人啲啦！如果從上圍數字嚟睇，Holly Peers一對32G車頭燈，自然勝過Holly Gibbons嘅一對32F胸器，不過如果從外形上鑑賞，後者嘅胸部線條更加渾圓同堅挺，所以兩人嘅胸器可謂各擅勝場。

第2回合

鬥美腿

明明係乳壇爭霸，點解無啦啦會比併雙腿呢？話明係成人模特兒，梗係要睇埋對腳正唔正啦，否則咪但凡乳牛級數都係女神？從雙腿嚟睇，雖然兩人嘅美腿同樣又白又滑，但身高170cm嘅Holly Peers，明顯比Holly Gibbons嘅美腿更加修長，所以呢個回合Holly Peers更勝一籌。

第3回合

鬥吸金

Holly Peers雖然為多個產品代言，同時亦頻頻推出寫真集，吸金能力相當唔錯。不過同Holly Gibbons相比，真係差咗少少，事關佢唔單止活躍成人模特兒界，更喺2015年演出過幾套自娛題材嘅四仔，唔單止更被喻為經典作品，而且有價有市添，近年佢更主攻Onlyfans頻道，吸金力超強。

愈戰愈勇

Holly Peers同Holly Gibbons可謂代表一個時代嘅英國成人模特兒，事關當時高質嘅模特兒相當多，而佢哋更係當中高質之選，更係憑住一對迷人胸器而成名。不過自從Holly Peers喺2015年後開始減產，聲勢唔多唔少都受到影響。反而Holly Gibbons近年不但愈戰愈勇，仲搞埋Onlyfans頻道全力吸金，睇嚟時間至係對兩位巨乳裸模最大嘅考驗呀！