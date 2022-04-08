高鈞賢由展昭進階飾演包青天：感覺好圓滿

藝人高鈞賢自2014年離開無綫後，近年主攻內地發展，2019年憑着《灣區兒女》獲得第3屆網影盛典年度劇集潛力男演員的他，於內地工作不斷，之前為了與香港觀眾拉近距離，上年他拍了多套港劇，包括《白色強人II》、《法證先鋒V》、《飛虎3壯志英雄》、《廉政狙擊》、《黑金風暴》等等。

今年2月返回內地進行隔離後，高鈞賢於橫店正試開拍內地懸疑電影《包青天之命懸科舉》，曾於2016年為內地劇集《包青天》飾演展昭的他，今次「升呢」飾演包青天一角，劇中會跟90後內地小花楊詩倩飾演青梅竹馬的一對。

高鈞賢接受東網獨家訪問時坦言今次做包青天一角，相當開心，他謂:「其實係一個情意結嚟！因為細細個已經好鍾意睇包青天，之前做過展昭，依家做埋包大人，好圓滿！而且整個團隊都好好，喺疫情下都有得開工，已經好開心。」說到包大人角色較為成熟、有威嚴，與他平時飾演開的角色性格不同，他謂:「雖然有配音，但係講對白同表情，都要威嚴啲，角色幾考演技，而且對白好多，所以都幾費神。」

此外，高鈞賢於內地與前港姐王卓淇相遇，由於二人都經常拍片放上內地社交平台，吸納了不少粉絲。問高鈞賢曾否跟對方合作時，他謂:「我哋未合作過，不過大家都成日拍片，卓淇係廣州人，我又成日喺廣州，所以大家成為好朋友。」