【是日通勝】

農曆三月初九

壬寅年 甲辰月 壬辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、理髮、掃舍

忌：伐木、動木、裁種

幸運方向：坐南向北

幸運數字：6、14、24、48

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：已有伴侶者要收斂脾氣，太任性會觸發冷戰。

金牛座：人心險惡，行事盡量低調，以免變眾矢之的。

雙子座：心情欠佳，容易闖禍，聽音樂有助紓緩情緒。

巨蟹座：不起眼的慳錢招數助你解財困，心情也好轉。

獅子座：精神不振，做事提不起勁，是時候好好休息。

處女座：有能力幫人就不應袖手旁觀，可帶來好人緣。

天秤座：瑣事纏身，勿糾結於細節，否則會煩上加煩。

天蠍座：艱難的時刻快將過去，有雨過天晴的感覺。

人馬座：不利出門，容易碰到各種麻煩，破財風險高。

山羊座：人緣差勁，易被身邊人潑冷水，士氣受打擊。

水瓶座：人際溝通出問題，改用面談方式可減少誤會。

雙魚座：投資要審慎，應參考朋友意見，勿輕舉妄動。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）牛 心情差

鼠：財運上升，有利做生意，易獲客戶支持。

牛：負能量太多，易成為別人眼中的麻煩友。

虎：人氣高企，謀事獲朋輩支援，事半功倍。

兔：事業運不穩，要提防小人在背後放暗箭。

龍：心態懶散，謀事不夠積極，易陷入困境。

蛇：心態正面，力爭上游，距離成功非常近。

馬：精力旺盛，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

羊：人緣不錯，從事銷售業務易獲客户信賴。

猴：貴人助力強，即使遇上困難也應付自如。

雞：投資遇阻滯，宜停下腳步，三思而後行。

狗：是日沖煞，生活遇到困難，應保持冷靜。

豬：桃花旺，單身者易把握，有望墮入愛河。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

追求攻略（1）：夢中情人必殺篇

追白羊男：打造自己成為對方的獵物。 / 追白羊女：練出健碩身形吸引對方。

追金牛男：提升生活品味去更高層次。 / 追金牛女：營造舒適環境+浪漫醉人音樂+美酒佳餚的約會=成功。

追雙子男：交換IG。 / 追雙子女：口甜舌滑是必需的，但不可以有壓迫感，要有若即若離感覺。

追巨蟹男：變成小鳥依人或訓練他成為你的媽寶。 / 追巨蟹女：令她感覺你是一個顧家男人。

追獅子男：表現對他非常仰慕，是你心目中的王子。 / 追獅子女：在眾人面前送上100支玫瑰展示對她的熱烈追求。

追處女男：約會時主動AA制。 / 追處女女：為她搜羅不同的購物及飲食優惠。

追天秤男：將自己塑造成大眾眼中的索女。 / 追天秤女：表現出紳士風度。

追天蠍男：不經意展現你秘密的一面，有深不可測的感覺。 / 追天蠍女：滿足她能夠對你掌控一切的欲望。

追人馬男：給他感覺在相處中依然有自由空間。 / 追人馬女：說一些連自己都不明白的道理，讓她覺得你有深度。

追山羊男：讓他感受到你對工作的熱誠及責任。 / 追山羊女：擇善固執，迎合他的心意。

追水瓶男：活躍於社交平台跟他分享所有事，但給他絕對的空間。 / 追水瓶女：習慣為反對而反對。

追雙魚男：走進他的生活圈子，營造有愛的氛圍。 / 追雙魚女：給她能跟你有未來的幻想。