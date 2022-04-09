自爆係少時粉絲　Billie日本成員TSUKI跳舞表情多多成熱話

韓國7人女團Billie於去年11月憑迷你專輯《the Billage of perception : chapter one》出道，今年1月推出第2張專輯《the collective soul and unconscious: chapter one》，銷量比出道專輯高3倍，成績相當不俗，其中日本成員TSUKI因為表情多多的演出影片而爆紅，帶挈組合獲更多網民關注。

現年19歲的TSUKI原名福富月，她曾自爆是讀小學時看了人氣韓團少女時代（少時）的演出後，有了成為偶像歌手的夢想，喜歡TWICE、SHINee和BLACK PINK等韓團的她為了以韓團成員出道，曾在日本參加多間韓國事務所舉辦的選秀活動，初中時在韓國SM事務所做過練習生，亦曾擔任日本人氣男團EXILE的舞蹈員。

她其後正式在韓國MYSTIC STORY事務所受訓，MYSTIC STORY於2019年10月15日公開她的照片，當時她己憑出眾外貌受到注目，事務所亦宣布她將以練習生團體MYSTIC ROOKIES出道，而在她正式出道之前，曾擔任日本時裝雜誌的模特兒，但她為了專心在韓國訓練，於2020年12月結束模特兒活動。

舞技了得的TSUKI現時是Billie的主舞，而性格開朗活潑的她平時表情多多，音樂節目《Simply K-pop》於今年2月25日公開她以孖辮Look跳唱《GingaMingaYo》的影片，因為她在演出時不斷變換表情，而跳舞時的力度亦調節得恰到好處，短片很快便成為網民熱話，點擊次數已突破670萬，她其後在《Show Champion》及《人氣歌謠》的表演影片亦突破170萬及130萬點擊。

人氣勁爆的她最近獲邀亮相人氣網絡節目《文明特急》，近日更接受KBS電視台旗下網絡頻道的訪問，分享突然爆紅的心情，主持笑指不少人擔心她表情太多會導致面部抽筋和隱形眼鏡掉落，她便笑說：「沒有抽筋，眼睛也沒有問題，就是第2日會覺得面珠有點痛。」問到將來想實現的目標，她說：「好希望可以在粉絲面前演出，也想開世界巡迴演唱會，但今年的目標是獲得新人獎。」