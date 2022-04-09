【電子消費券情報】百老滙推多款優惠產品及至抵簽帳購物攻略

【營業資訊】新一期消費券經已派發！相信不少市民都計劃使用消費券買新手機、換電器！百老滙精選多款至抵手機、耳機、手提電腦、平板電腦、電視、冷氣機、抽濕機、吸塵機、個人護理產品、廚房電器等等，部分產品更低至23折！另外，憑恒生信用卡簽帳滿指定金額，可享「簽帳雙重賞」激賺額外高達$1,000 Cash Dollars/140,000 yuu積分！仲有指定貨品及網上獨家優惠低至6折！

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想精明簽帳，賺盡最多優惠。不妨參考以下消費券使用攻略，妙計精明用盡消費券購物！

購買百老滙禮物卡 日後購買心水電器

若果顧客想以消費券購買下半年推出的新款手機或其他家電器，也可以Tap&Go (包括實體卡及綁定APPLE Pay/GOOGLE Pay 支付)及八達通作支付平台的電子消費券先購買百老滙禮物卡，留待日後心水家電推出時使用。

恒生信用卡合併消費券使 盡享簽帳雙重賞

百老滙接受多種支付方式/帳戶購物及與家人或朋友合併消費券使用。百老滙全線門市全面支援四大電子支付平台，包括八達通、Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go，方便市民以各支付平台使用消費券購物。相信大家正考慮以消費券添置新家電，心水家電價值若超出消費券金額，顧客可善用百老滙「合併」支付服務。百老滙於四月期間進行恒生信用卡簽帳獎賞推廣，於優惠期內，憑恒生信用卡簽帳達指定金額，可激賺額外高達合共$1,000 Cash Dollars/140,000 yuu 積分獎賞，亦可選擇以信用卡分期付款，盡享簽帳雙重賞。

陸續推出支付平台即減優惠 帶走激荀電器產品

此外，百老滙正與不同的支付工具平台商討合作，由4月11日起將推出各項推廣活動及優惠，如八達通及WeChat Pay HK用戶可享減$50電子優惠券等，大家只要成功領取及下載優惠券，並單筆消費淨額滿$500或以上，即可享$50即減優惠，萬勿錯過！更多產品激荀優惠將陸續推出。

除了以上消費券使用攻略外，顧客記得購物前免費註冊成為百老滙會員，可同時賺取百老滙會員積分，獲取更多會員獨家優惠！

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