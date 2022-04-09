碧咸娶新袍　Geri將缺席辣妹未能合體

英國前球星碧咸（David Beckham）的大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）與美國女星未婚妻妮歌娜佩絲將於美國時間今日（9日）在女方位於美國邁阿密棕櫚灘的7.6億港元超級豪宅舉行婚禮，預計屆時有300名賓客出席。其中包括一眾星級嘉賓。不過布魯克林母親Victoria的昔日女子組合「辣妹」（Spice Girls）隊友將未能齊腳出席！

「辣妹」成員Mel B日前向傳媒證實她會與兩位隊友Emma Burton以及Mel C一同出席，不過另一隊友Geri Horner就因為要飛抵澳洲墨爾本支持老公Christian的車隊於當地舉行的格蘭披治大賽而未能出席婚禮。雖然「辣妹」五缺一，但仍然有多位名人紅星將出席婚禮。其中包括碧咸名廚好友Gordon Ramsay、英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）、超模Gigi Hadid、 「靚太」伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）以及哈利王子（Prince Harry）夫婦等都會出席。而近日有傳女家重金禮聘邀請到美國兩大樂壇天王Bruno Mars以及Snoop Dogg在婚宴上演出。

另方面，Victoria今日就於社交網站上載一家於邁阿密聚餐的照片。並留言說：「大家即將迎來興奮的周末！！從邁阿密的飛吻☀️💒 💕布魯克林、妮歌娜，我們愛你！！💕💕💕」照片中只見碧咸以及3名子女，未見Victoria以及「準新郎」布魯克林。