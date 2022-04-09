2018年捲賭博風波　Shoo被爆與丈夫分居多年

韓國元祖女團S.E.S出身的40歲日韓混血女星Shoo，於2018年被爆曾在海外慣性賭博，翌年被判入獄6個月，緩刑2年及80小時社會服務令，法院亦判她要向朴某歸還約231萬港元，沉寂逾2年的她今年1月上載道歉信，最近又與S.E.S隊友Bada和Eugene錄影節目《明星檔案My Way》，分享她4年來的經歷和心境，節目將於明晚（10日）播出。

而韓媒曾於2019年爆料指Shoo已與籃球選手出身的丈夫林孝誠分居，但當時雙方都否認傳聞，強調兩夫婦相處得很好，並一起照顧3名子女，不過，Shoo的友人昨日（8日）向韓媒爆料，指Shoo與林孝誠已分開多時：「兩人早於幾年前便開始分居，聽說他們已經離婚，3名子女正由Shoo照顧。」亦有演藝界人士指雖然不清楚Shoo與林孝誠是否已經離婚，但知道兩人已分開居住一段時間。

林孝誠的友人則表示：「在Shoo爆出賭博風波時，聽說Shoo也有感到委屈的地方，而林孝誠也為此感到很難過，他在引退之後轉行做生意，但一直不太順利，兩夫妻遇到很多艱難的事，最後決定分開居住，聽說他們已經離婚了。」

韓媒曾嘗試致電及發短訊給林孝誠，但他未有回覆，而Shoo也沒有回覆記者的短訊，Shoo的前事務所就表示：「Shoo在不久之前換了電話號碼，只有最親近的人才知道她的電話，我們不清楚她與林孝誠的近況。」未知Shoo會否在節目上親自回應婚變傳聞。