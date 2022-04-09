潮跟生酮飲食　飽住瘦變女神

生酮飲食近年受不少減肥人士追捧，最近期的例子是歌手鄭欣宜（Joyce），3個月就踢走20磅，成塊面尖晒，加上運動和行山，身形愈來愈Fit！想學欣宜減得咁成功，讓生酮飲食顧問為大家解說此飲食法的要點，並提供簡易餐單，大家不妨跟住試，說不定會有驚喜！

收身效果明顯

簡單來說，生酮飲食（Ketogenic Diet）是一種高脂肪、適量蛋白質和低醣（即碳水化合物）的飲食習慣，跟一般高碳水化合物和低脂肪的飲食習慣不同。生酮飲食顧問李芷慧（Zoe）解釋：「人與生俱來有兩個生產能量方法，第一個是大家熟悉的，碳水化合物在體內會分解為葡萄糖提供能量，或儲存在肝臟形成肝醣。當我們需要能量時，先用到葡萄糖，再到肝醣，但如果兩樣都不足夠時，就會用另一個方法，身體燃燒脂肪，分解後會產生酮體（Ketone）作為熱量來源，身體就會進入了『酮態』。生酮飲食就是使用了後者的原理，令身體直接使用脂肪作為能源（等於持續在消脂狀態），因此減肥效果明顯。」

低比例碳水化合物

生酮飲食已有過百年歷史，最初用來控制兒童癲癇，逐漸有研究發現它對改善身體代謝、胰島素及血糖問題有顯著效果，同時更可以減肥，引來一眾關注健康及體重的朋友趨之若鶩。「都市人一向習慣以精製碳水化合物為主食，導致肝臟釋放大量胰島素並轉化成肝醣。長期高碳水化合物飲食也容易令體內積聚過多脂肪及出現高血糖，甚至影響肝及腎功能，增加患上高血壓、糖尿病及脂肪肝等的機會。相反生酮飲食只食用極低比例的碳水化合物，有助降低體內血糖，令身體減少分泌胰島素，從根源逆轉以上問題。」不過Zoe指出每個人的身體狀況都不同，所以最安全做法就是進行生酮飲食前，先諮詢註冊營養師或醫生的專業意見。

毋須捱餓且飽肚

Zoe本身經營健身室，最初只靠運動減肥，後來接觸生酮飲食後覺得極有科學根據，決定自己嘗試。開始後除了明顯減磅，皮膚和精神亦有所改善，所以便一直持續，至今已進行了3年之久，更考取了生酮顧問資格。「生酮飲食最吸引的地方，是只需戒澱粉質和糖分，不用節食捱餓也能變瘦。每天以攝取70%高脂肪、20%蛋白質、低於5%碳水化合物為原則，所有肉類基本上都可吃，例如雞髀、肥牛，深海魚更佳，因含有Qmega 3。綠葉蔬菜包括西蘭花、椰菜花等；重澱粉質如薯仔、番薯、紅蘿蔔最好避免或改用蒟蒻麵、蒟蒻飯、芋絲及椰菜花飯代替；水果則只可選擇莓類及牛油果。此外，宜選用椰子油、橄欖油、牛油果油烹調，另為了戒絕隱性糖分，最好改用玫瑰鹽、黑椒、胡椒粉、香草等天然調味料。」Zoe表示一般情況下，進食以上食物並吃對比例兩至三日即可「入酮」並很快就輕幾磅，建議初試生酮飲食人士以3個月為基礎，達到減重目標後再視乎心理及身體狀況，轉為低碳飲食持續減脂Keep Fit。

ig: zoeketocoach

生酮兩日餐單

Zoe更分享了生酮兩日餐單，讓酮友們可以跟住備餐。第1天午餐為麵包焗布甸加蔬菜，晚餐可烹調牛扒配椰菜花飯；第2天午餐是泡菜豬肉炒蒟蒻麵配甘筍豬骨湯，而晚餐則可試做豉汁炆雞脾肉配蔬菜及椰菜花蓉。

同場加映：生酮到會上海菜

疫情期間，大多時間都留在家中開餐，現在「酮友」們也可以叫到會喇！仲要係歷史悠久的上海菜館到會！負責人Fiona除了親自下廚外，更會親身送貨到場，講解每道菜的做法及其故事。原來她於7年前身體出現狀況，後來聽從澳洲家庭醫生建議嘗試生酮飲食法治療，結果身體狀況竟在短短3星期內有所改善，所以自此便愛上生酮飲食，更推出自家生酮飲食品牌。

師承老字號上海菜的Fiona，不但將生酮飲食注入傳統上海菜中，更將新舊飲食文化融合。她指出由於不能使用碳水化合物食物，有些上海菜必備菜式頗具難度，例如雲吞皮需要使用豆腐做的皮，但由於缺乏黏性，她研究了一段時間才成功。材料例如雞、豬手、豬肉等會選用無激素肉類，醬汁方面則主要選用生酮豉油、蠔汁、羅漢果糖等，另會將有機椰菜花切粒成為口感極像真的「炒飯」等，讓大家即使進行生酮飲食，都能嘗到上海菜滋味。

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