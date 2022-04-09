過節買外賣　居家戶外享用

為了安全，很多家庭被困在家日日煮飯，臨近復活節，無論大人或小朋友都想來點特別美食，這個時候不妨點選一些主題外賣，除了豐富的主菜餐點，還有精緻下午茶和甜品，安坐家中，也能感受難得的節日氣氛。

新派日饌

日式壽司、刺身，加上惹味的海鮮和肉類，作過節盛宴最好不過。中環ZUMA於4月15日至17日推出2人份復活節精選嘗味外賣菜單，菜式包括辣豆腐配牛油果沙律、精選壽司及刺身、麵豉汁燒嫩蘭花苗、銀鱈魚西京燒、麻香辣汁燒牛柳及香辣燒羊架配八丁味噌，最後以造型滿分的北海道牛乳芝士蛋糕配杏仁曲奇及雜莓甘納許作結，甜品上有復活蛋和小雞，滿滿過節氣氛。（1日前預訂）

惹味烤肉

作為節日聚餐，一道肉香味全的肉類主菜是不可缺少，香港麗思卡爾頓酒店在復活節推出2款4至6人份的復活節烤肉套餐，套餐包括有十字包、忌廉周打魚湯、蒜香薯蓉、烤南瓜山羊芝士沙律配有機羽衣甘藍及菠菜等，香烤羊腿套餐主菜為慢煮烤羊腿配黑松露牛油燒春雞，另一款香烤黃油雞套餐，選用法國黃油雞，烤至皮脆肉嫩，最後均以復活節紅蘿蔔蛋糕作結，分量十足。（1日前預訂）

應節下午茶

除了晚間的盛宴，想於日間慶祝的話，都有好選擇。香港君悅酒店茶園於4月15日至18日推出節日主題外賣下午茶，長方形盒子內的鹹點是鵝肝帕爾馬火腿手指三文治配無花果醬、煙熏三文魚撻、青豆撻和雞蛋三文治等，甜點有杏仁蛋糕、日本黑芝麻烤芝士蛋糕、杧果烏龍茶撻、藍莓紫羅蘭花泡芙、朱古力布朗尼鐵桶小蛋糕等，甜點的造型還經特別設計，既有春日蝴蝶、應節煎蛋及小兔子等，夠晒可愛。（1日前預訂）