離開EXO的第一天　張藝興微博急改名被鬧忘本

韓國男團EXO出道10周年，內地成員張藝興（Lay）同韓國SM事務所的合約於尋日（8日）屆滿，佢就專登發長文宣布告別SM事務所，直言「是結束也是新開始」，又上傳英文與韓文親筆信答謝各地粉絲的支持，睇嚟去意已決。估唔到今日（9日），即係離開EXO嘅第一日，Lay就將佢用足多年嘅微博名改走，由「努力努力再努力x」改番做本名「張藝興」，以個人身份同大家見面。估唔到佢一個舉動，即引起外界高度關注，當中「#張藝興微博改名#」話題就用咗半日時間，飆升至截稿前嘅4.1億閱讀量。之後佢又上載收到粉絲送嚟慶祝EXO成團10周年嘅禮物同自拍，大部份粉絲都祝福佢有個新開始，不過同時亦有網友指佢有「忘本」以嫌，以EXO成員身份爆紅後，就一腳踢走東家。

另外，亦有眼利網友發現佢尋日晒出嘅韓、英文版本的親筆信寫道：「現在是時候從SM職員的身分說再見，對於30歲的我，是個新的出發。」但中文版聲明寫法就有所分別︰「張藝興的新的事業版圖和人生規劃，也與SM公司共同探索前進新方式、去嘗試、去挑戰、去冒險、去成為更好的自己，去造一艘更大更棒的船。」令人對佢是否會同SM娛樂續約一事摸不着頭腦，加上SM官方聲明：「合約已經到期，正在討論新的簽約模式。」未知佢哋係咪有嘢未傾掂數。