王羽追思會4月28日台北舉行　王馨平邀親友向亡父致敬

憑電影《獨臂刀》成名的藝人王羽4日5日在台灣離世，享年80歲。其愛女王馨平今日（9日）在社交網發文公布爸爸的身後事安排，表示將於4月28日在台北舉行追思會，並由於疫情關係，提醒當日出席告別式的親友要全程配戴口罩。

王馨平透露她於前日（7日）到達當地，預計4月18日完成隔離，告別式事宜是到台灣後跟妹妹及有關人士一齊開會後決定，她稱追思禮拜歡迎朋友或粉絲到場，但就不會開放瞻仰遺容。

王馨平留言如下：

「My father, Jimmy Wong Yu’s Memorial Ceremony will be held on April 28th, 2022（Thursday）at Taipei.

我們摯愛的父親王羽先生，於二○二二年四月五日蒙 主恩召，安息主懷，在世旅居80載。

我們將於二○二二年四月二十八日星期四於臺北市大安區新生南路三段86號為舉辦追思禮拜。敬邀至親好友與我們一起追思懷念，並向您獻上最深的敬意。

謝謝您！

全體家眷 鞠躬

奠禮日期：二○二二年四月二十八日 星期四 上午10點

奠禮地點：台北市大安區基督教台灣信義會台北真理堂

適逢防疫期間，配合政策，

欲參與告別式親友請全程配戴口罩，

謝謝您的配合。」