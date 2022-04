王羽追思會4月28日台北舉行　王馨平邀親友向亡父致敬

憑電影《獨臂刀》成名的藝人王羽4日5日在台灣離世,享年80歲。其愛女王馨平今日(9日)在社交網發文公布爸爸的身後事安排,表示將於4月28日在台北舉行追思會,並由於疫情關係,提醒當日出席告別式的親友要全程配戴口罩。

王馨平透露她於前日(7日)到達當地,預計4月18日完成隔離,告別式事宜是到台灣後跟妹妹及有關人士一齊開會後決定,她稱追思禮拜歡迎朋友或粉絲到場,但就不會開放瞻仰遺容。

王馨平留言如下:

「My father, Jimmy Wong Yu’s Memorial Ceremony will be held on April 28th, 2022(Thursday)at Taipei.

我們摯愛的父親王羽先生,於二○二二年四月五日蒙 主恩召,安息主懷,在世旅居80載。

我們將於二○二二年四月二十八日星期四於臺北市大安區新生南路三段86號為舉辦追思禮拜。敬邀至親好友與我們一起追思懷念,並向您獻上最深的敬意。

謝謝您!

全體家眷 鞠躬

奠禮日期:二○二二年四月二十八日 星期四 上午10點

奠禮地點:台北市大安區基督教台灣信義會台北真理堂

適逢防疫期間,配合政策,

欲參與告別式親友請全程配戴口罩,

謝謝您的配合。」