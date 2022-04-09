BTS拉斯維加斯開騷　Jungkook騷肌冧粉絲

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）正身在美國，於當地時間8、9、15及16日在忠實體育場舉行共4場演唱會，每場演出估計招待65,000人。

首場演唱會於當地時間今日（8日）舉行，大批粉絲以象徵BTS的紫色打扮一早到場排隊購買周邊，亦有不少粉絲參觀以BTS為主題的展覽。而在演唱會上，7子演唱多首人氣歌曲，成員Jungkook見到有粉絲舉牌叫他晒肌後，十分識做地將上衣掀起露出結實腹肌，惹來全場粉絲瘋狂尖叫，至於早前在韓國弄傷食指筋腱而要做手術的Jin就打住石膏演出，粉絲發現他為了配襯一身裝束而不同顏色的繃帶，十分搶眼。

此外，《Billboard音樂獎》將於下月15日在拉斯維加斯舉行，提名名單近日公開，BTS有份爭奪最佳組合、最佳暢銷歌曲歌手、最佳暢銷歌曲、最佳搖滾歌曲、新增的最佳美國以外Billboard全球歌手以及歌曲，其中最佳暢銷歌曲更是他們的歌曲《Butter》及《Permission to Dance》同時角逐，他們共獲7項提名，相當威水，至於加拿大天王The Weeknd就橫掃17項提名最多領先，美國新紮天后Doja Cat則獲14項提名。