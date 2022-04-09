本日日本：日系品牌聯乘　零食潮上身

不少人喜歡零食多過正餐，因此對經常接觸的零食品牌有深厚感情，推出相關的聯乘產品自然不乏捧場客！日本便有潮店最近跟當地4大經典零食聯手炮製名為「駄菓子Japan」的聯乘項目，為零食打造專用袋子和手帕，將愛吃的滋味更有型地帶上身。另外，同期亦有衣服及玩具品牌發售零食搞作，帶來超越味覺的驚喜！

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攜帶專用 透明靚袋

由人氣潮店BEAMS JAPAN推出的「駄菓子Japan」聯乘項目，合作的4個單位都是港人熟悉的味道，包括有美味棒（うまい棒）、Black Thunder、Tirol Chocolate及童星點心麵，前兩款零食推出了透明便攜袋，當中最搞鬼莫過於可讓你放入5根美味棒的專用透明袋，攜帶不算方便卻充滿了玩味。另外，品牌為Tirol Chocolate推出的頸鏈，特別之處係吊墜的透明小膠套可放入一粒Tirol Chocolate。最實用應該係印有密麻麻童星點心麵圖案的手帕，細看下可看到麵條隱約出現「駄菓子Japan」的字樣呢。

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甜美經典 搶鏡童裝

以方便穿搭為賣點的日系服裝品牌LOWRYS FARM，剛於本月跟PEZ糖及SKIPPY花生醬兩大經典品牌推出聯乘童裝系列。兩大品牌各有3款服裝（合共6款），設計上採用將大人服裝縮小而成的風格，感覺沒有一般童裝的誇張圖案及過分鮮艷色彩。當中最熱賣的相信是分別印有PEZ及SKIPPY兩個Logo的圖案Tee，前者更同時印有招牌的動物玩偶推糖器，感覺十分親切。另外，印滿了PEZ動物推糖器圖案及SKIPPY嘜頭的小背心短褲套裝亦夠睇頭，散發濃濃夏日氣息。

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可愛娃娃 兔子上身

要數年代久遠的日本糖果，不得不提有逾60年歷史的太空糖（クッピーラムネ），除了藥丸般的糖果令人印象難忘，包裝上的可愛兔子及松鼠角色更係大受歡迎，不時有聯乘產品登場。最近知名的換衫洋娃娃Popo Chan（ぽぽちゃん）便將於4月11日推出太空糖聯乘版本，該款Popo Chan身穿參考了太空糖兔子衣裝為靈感的帽子及裙子，並附有一條相關圖案毛巾。同期還會發售採用太空糖元素的T-shirt、短褲及帽子的更換套裝，保證玩得盡興！聯乘Popo Chan售¥5,500（約HK$352）、更換套裝售¥1,760（約HK$113）。