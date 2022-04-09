【Zac玩Zac食】真山走到浮世繪「山」展

一向熱愛到外地旅行的香港人，在政府一系列限聚令及防疫措施下，屈在家中太耐，惟有發掘本地好去處，行山遠足接近大自然成為不少香港人近年的興趣。

住咗東涌咁耐都好少周圍行，最近發現咗距離市中心港鐵站步行約30分鐘，便可登上77米高嘅觀景山，拾級而上嘅路徑鋪設良好，輕鬆地便可登頂，山頂建有一座涼亭，能近觀平坦的機場和遠眺東涌市區及其背後的群山，因此不少遊人會到此拍攝飛機升降或日落夜景，係一個極佳嘅紓緩抗疫疲勞的選擇。

其實喜歡行山或香港山峰的朋友都會留意到本地藝術家蔡耀東的作品，他以香港山峰為題材，作品帶點浮世繪風格，展現獨特創意和幽默感，打破對山峰畫作的傳統印象，用作品帶大家攀越香港山峰，用有趣角度認識宏偉的群山峻嶺。

今個4月，坐落銅鑼灣佔地近萬呎的藝術玩具展覽店，為蔡耀東舉辦其首個個人插畫展「山」，以本土藝術力量致敬畏的大自然及終將消失的地方，於復活節期間，大家除咗去遠足之外，也可透過他的作品與香港山峰接近。

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Profile：Zacky Sun

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