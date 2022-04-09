梁芷珮疫市開旅行社　最想移居冰島

旅遊達人梁芷珮（Christy）憑《潮什麼》系列旅遊節目成功入屋，粉絲頁人數超過10萬，疫情下大家對出遊的意欲下降，不過她與老公就無懼疫情照出遊，拍攝工作冇停過，相當勤力，近日他們籌備開設自家旅行社，正式由主持節目轉營做社長。

早前他們現身一工廈單位，單位面積約300多呎，單位內擺放了大大小小的紙箱和雜物，他們合力搬搬抬抬，很快便執拾整齊，騰出空間可以坐低飲咖啡及上網。疫境下旅遊業成為重災行業，她在此時投資做老闆，解釋開旅行社一直是她與老公的心願，早在2020年他們已取得牌照，惜疫情一波一波來襲，令公司無法運作，白交空租2年，她說：「覺得旅遊業前景係光明嘅，只要飛得大家就會想飛，呢兩年（白交空租）係嘥咗，初時我哋租咗個大啲單位，後來搬去細啲，發覺地方冇需要好大，將來會帶深度團，團友都唔會好多，有個地方畀我哋出團前開會就得。」

她表示以前同其他旅行社合作帶團，所有行程安排、聯絡和客源都由她一手包辦，發覺原來自己都可以完全掌控得到，才啟發她做老闆的想法，她說：「做主持拍攝唔係長遠工作，始終都要一份長遠工作，我哋喺克羅地亞就見過有年過70歲女導遊帶團，好羡慕佢。（擔心疫情再有下一波？）唔擔心得咁多，因為病毒係控制唔到，有啲粉絲都知道我開咗公司，話唔介意回港隔離會照去，最激烈有次要回港隔離14天都有人話肯跟我去，反而我拒絕，覺得好嘥人哋時間，而且隔離酒店都唔平。」

親自帶團

她表示將來她會盡量親自帶團，重點冰島和非洲兩個地方，她去過冰島6次，與當地旅遊局和導遊十分熟落，她很喜歡冰島，希望將來成為第二個家園，她說：「我同老公都係停唔到落嚟嘅人，呢20年來都係不停飛，將來去邊度生活？好隨意，我覺得冰島係我想住嘅地方，我哋要求唔高，就算依家做生意，我哋都無諗過要發大搞，旅遊真係為興趣，唔係為發達，錢夠使就得。」