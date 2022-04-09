【報名嘞喂！】「雞排妹」鄭家純送上門睇風水試大床

台灣宅男女神鄭家純（雞排妹）兼顧演藝事業及自家情趣用品生意之外，近日更參與網絡節目《有阿純好家在》，稱18歲開始離家自立，十多年來都是租屋住，搬屋次數不少，說早前跟親友合資買下市值6千萬台幣（約1,627萬港元）、位於台北大安區的一層四戶的豪宅作為投資，又說在租屋買屋、裝修置家具方面累積相當經驗外，對於家居風水更有研究，早年更親自向堪輿大師學習。她說：「風水跟住的人有很大的關係，例如我現在住的房子，主臥室打開後有一條走廊，代表住這間房間的人會太強勢，但因為我自己一個人住、自己當家，那就沒關係，如果是一家人住，同樣的格局可能就不適合，需要破解。」她更為經理人的新屋親自設計裝修及挑選電器家具等。

最令網民哄動的，是雞排妹會進行「上門服務」，網友報名後一經挑選，雞排妹會偕同室內設計師及風水師等，親到被選中的網友家中，由裝修、傢俬、電器及風水等一條龍給意見及設計，她說：「希望能擔任大家的好朋友，協助大家打造一個夢想中的好家。」消息公布後引起網民熱議，不少網民稱希望被選中，讓性感女神親到府上，更有網民笑說要她為自己挑選大床，又說屆時要提供性感家居服：「想像跟她一起挑床、坐在床上的畫面了！」、「我要給她穿我家的家居服！」、「來派奶嗎？」