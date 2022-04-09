女神未入行前打咩工？Baby做接線生　趙麗穎勁貼地

內地「新疆四美」之一嘅迪麗熱巴、「千萬點擊女王」趙麗穎、女神級Angelababy及人氣小花楊超越，個個天生明星相，唔係有樣就有身材，不過佢哋回到未紅時，大家又知唔知佢哋做盛行呢？

Angelababy未做藝人前，佢做過模特兒就係人都知，但其實佢都做過電話接線生，不過佢咁靚女，當然唔會甘於用把聲嚟同人溝通，梗係一有機會走去做演員，用個樣吸睛啦！

至於農村出身嘅趙麗穎，因為學歷唔高，所以佢未入行前嘅職位都比較「貼地」，佢任職過收銀員、文員、Sales，仲試過喺街度推銷美容卡，不過自初中開始已經有演藝夢嘅佢，最終放棄咗做普通嘅打工仔，決心努力追夢，結果由做臨記開始努力向上爬，有志者事竟成，終於畀佢踏上女一之路。

迪麗熱巴喺未被楊冪力捧前，曾經做過地產經紀，喺地產原來佢都幾出名，除咗佢有樣有身材外，原來佢做賣樓生意時係進取型，勁到攞過銷售冠軍，如果佢唔係演員，分分鐘喺地產界做到「樓后」，因為個個客都會幫襯佢買樓。

現年23歲嘅楊超越就曾經用「自己厚臉皮」嚟形象未入行時經歷，佢話自己曾經喺間無良婚紗店打工，要唱住歌、跳住舞嚟Sell客，最令刻心銘心係，每次佢業績唔好，老闆都對佢「施刑」，就係被罰食大蒜頭同飲醋。