【是日通勝】

農曆三月初十

壬寅年 甲辰月 癸巳日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：伐木、安門、掃舍

忌：移徙、詞訟、開渠

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：7、14、20、33

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：不可能事事爭第一，太過好勝等於自尋煩惱。

金牛座：行事效率高，遇到各種問題均有力一一擺平。

雙子座：工作忙得廢寢忘食，但不用懷疑自己的能力。

巨蟹座：表現出體貼溫柔的一面，易得到異性的好感。

獅子座：切勿貪圖眼前的蠅頭小利，可避免因小失大。

處女座：腦袋運轉已超出負荷，小心壓力過大而犯錯。

天秤座：沒精打采，自制力變差，行事需要別人鞭策。

天蠍座：可按照自己心意行事，度過不受打擾的一天。

人馬座：說話要想清楚，口無遮攔將給自己添煩添亂。

山羊座：發揮友愛精神，找信賴的人合作可帶來好運。

水瓶座：換上清爽的打扮出外逛逛，可獲得愉快心情。

雙魚座：有可能遇到麻煩，幸好有貴人帶你走出困境。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）鼠 正財旺

（跌）豬 是非多

鼠：正財運上升，只須做好本分，有利可圖。

牛：人緣不錯，日常閒聊也能獲得有用資訊。

虎：家庭經濟遭受打擊，抱怨不能解決問題。

兔：春風滿面，單身者有望結識合眼緣異性。

龍：社交運強，趁今天聯誼會友，可望盡興。

蛇：有異性暗送秋波，單身者務必把握機遇。

馬：已有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

羊：今天適宜穿着暖色衣物，可予人親切感。

猴：談笑風生，能跟不同人搭訕，話題不絕。

雞：有無心插柳柳成蔭的好運氣，心情大好。

狗：貴人助力強，面對棘手問題也應付自如。

豬：是日沖煞，切忌高調，有可能講多錯多。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

鏡子的擺放位置

家居布局中，鏡子是不可少的日常用品，很多人在購置鏡子之前，對擺放位置不太講究，殊不知這一點跟我們運勢息息相關。

1.忌對床

臥室是休養生息的地方，布局以安靜祥和為合適，如果鏡子正對或對着床頭，會對人的精神面貌和運勢有一定的阻滯作用，因為人在深夜精神恍惚時，神經反應遲鈍，加上鏡子的反射會令到人容易產生幻覺和恐慌，影響情緒。

2.忌放走廊

老人家常說夜晚最好不要照鏡，因為夜晚本來就是一個讓人容易產生負面情緒的時段，如果家中通道擺放全身鏡，人在半夜出廳飲水或去洗手間時，鏡子會讓人大腦的潛意識思維聯想到很多奇怪的念頭，會令人產生恐懼的情緒；二來鏡子會影響家中氣場，使屋主的運勢走向下坡。

3.忌對婚紗照

已婚人士要注意了！如果將鏡子對着結婚照，風水學來說鏡子會產生很嚴重的煞氣，反射到照片上，繼而影響到夫妻之間的感情，嚴重則易有口角之爭。

4.忌對着學習枱

對於小朋友來說，如果書枱旁邊擺放鏡子，人就會時不時望向鏡子，容易在學習上分心；由於小朋友對鏡子時間過長會經常考慮自身形象，忽略了學習，成績自然會下降。