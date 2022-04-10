楊冪逾10萬打扮貴氣出巡　冒險影相遭喝停

內地當紅花旦楊冪，近日被網民捕獲與男閨蜜富貴遊公園，全身打扮價值逾10萬港元！有網民爆料指他們划船時，閨蜜為幫楊冪影相，不惜以身犯險，遭管理員開咪叫停，場面尷尬又搞笑！

楊冪與人氣小生許凱合演的新劇《愛的二八定律》盛傳於本月播出，「姊弟戀」設定令一班Fans引頸以待。楊冪趁劇集開播前的空檔，頻頻出動與好友遊玩，繼早前去主題樂園後，近日又相約男閨蜜張大大到北京玉淵潭公園玩。楊冪當日身穿黑色喇叭褲襯Tweed Jacket，打扮時尚有型，雖然戴上口罩與Cap帽，但仍難掩星味，其招牌筷子腳加上一身名牌打扮，即時被途人認出。有網民隨即找出她全身行頭的價錢，當中Tweed Jacket與手錶分別約值27,000人民幣（約34,000港元）及55,000人民幣（約68,000港元），夾埋超過10萬港元，派頭十足！

管理員開喇叭

雖然打扮貴氣，但楊冪遊園時與一般市民無異，拉埋張大大一齊划船。有網民爆料指張大大跑到船板上為楊冪拍照，公園管理員怕他跌落水，即時開喇叭叫他們注意安全，場面搞笑！網民又讚楊冪又美又白，令不少人「葡萄」，希望有機會偶遇她。楊冪將公園影的靚相放上網開心Share，相中的她脫去外套，以白色低V索繩衫上陣，瞓地扭出S形露腰甫士，婀娜多姿，又擺出V字手勢，她寫上「送你春日的fafa」，看來心情大靚。