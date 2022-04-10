譚俊彥鬍鬚造型曝光！秦嵐飛簷走壁身手非凡

視帝譚俊彥（Shaun）與老友秦嵐闊別10年，最近於新劇再聚頭，2人造型齊齊曝光，前者滿面鬍鬚非常有型，秦嵐的高髮髻Look亦頗有氣質，更於屋頂拍攝飛簷走壁場面，獲讚身手非凡！

上海近日爆發疫情，打亂不少於當地掘金的香港藝人陣腳，無奈停工居家抗疫。幸好與上海相距300多公里的橫店未受疫情影響，於影城拍攝的劇組如常運作，當中包括譚俊彥、黃智雯、內地女星秦嵐等演出的劇集《隱娘》。

繼智雯的造型曝光後，Shaun飾演的昆塵、秦嵐飾演的寧靜海的造型亦相繼曝光，Shaun與秦嵐被拍得演對手戲，滿面鬍鬚的Shaun威風凜凜，秦嵐的高髮髻造型被讚媲美貴妃裝，非常有氣質。有網民表示拍得女方吊威吔，於屋頂上飛簷走壁，大讚伊人身手非凡。

黃智雯避過封城

雖然橫店未受疫情襲擊，但防控方面也非常嚴謹，除了要求進入影城人士每日做檢測，於初段時期，每日安排檢測車於場地駐守，確保所有人士安全。已於當地逗留3個月的Shaun，昨日（9日）受訪時表示已習慣拍攝模式，與秦嵐、楊謹華等先後拍攝對手戲：「其實我同秦嵐10年前合作過，今次有機會再聚感覺好特別，大家都成長好多，傾得最多嘅係養生之道。」他透露有大量策騎及打鬥戲，全部親身上陣，雖然少不免受傷，慶幸沒影響劇組進度。

而智雯表示上海封城前一星期才出關，幸當時已火速啟程到橫店，否則未能如期進入劇組。至於以客串身份演出的翁虹，原定早前完成部分戲份，但準備離開橫店之際，沒料因上海封城打消念頭，她說：「冇辦法啦！不過好彩冇走，留低拍埋餘下戲份。我都想出分力做志願者，協助送物資畀有需要人士。」