東方日報C2：楊明官司未了　獲欽點做男一拍港版《華燈初上》

藝人楊明因捲入官非而停工一年多，近日獲無綫給予「重生」的機會，將拍攝由王晶監製的無綫新劇，夥拍姚子羚、傅嘉莉，無綫如此冒險開新劇給楊明，分分鐘會因對方之官司而影響拍攝及播映期，但王晶表示「冇有怕」，直言相信無綫的安排。而楊明則指未收到開劇消息，明顯不敢多言！

楊明前年8月發生交通意外被控，「不小心駕駛」罪成立，去年被判監18日及停牌2年，其代表律師即時為他申請保釋等候上訴。由於官司纏身，楊明自前年拍畢無綫劇《我家無難事》之後，便一直沒有再開新劇，處於停工狀態，不過，最近終獲無綫「解封」安排拍攝新劇，並且孭重飛做男一！

據知，王晶繼劇集《荷里活有個大老千》之後，將再幫無綫擔任監製及編審拍攝新劇，近期台灣女星林心如、楊謹華主演的《華燈初上》掀起熱話，無綫將拍攝豪華版《華燈初上》，不過製作會大型得多，據悉故事圍繞8、90年代香港大型夜總會，會落重本搭建多個豪華場景，擔任男主角的楊明飾演睇場古惑仔，而近年備受力捧的港姐陳聖瑜，將與姚子羚、傅嘉莉、蔡潔及近年極少拍港劇的陳法蓉等一起參演，楊明女友莊思明亦會擔演一角。早前演《鐵拳英雄》「金福妹」一角被網民指無綫欠她一個視后的姚子羚在該劇飾演「見習媽媽生」，但原來角色另有身份，甚有發揮機會，楊明亦會周旋於姚子羚及蔡潔之間，有不少感情戲。

等安排工作唔敢多嘴

該劇監製王晶昨日受訪，被問到新劇起用有官司在身的楊明，會否擔心官司之後的發展會影響到拍攝及播映期？他表示：「演員係TVB定嘅，佢哋都有信心，我當然冇問題。」至於劇集是TVB開拍還是TVB與內地合拍的？王晶則表示是前者。該劇曾有傳胡定欣、馮盈盈、方力申有份拍，他則指角色早已定了楊明、姚子羚及蔡潔等，因是幫TVB拍攝，之前是否曾有變動就不清楚，他更大讚姚子羚是可造之材。

至於楊明對於獲無綫給予事業「重生」機會則不敢多言，只表示：「其實我都唔清楚，公司還沒有通知我，工作方面都是等公司安排的。」

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