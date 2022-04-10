鍾浠文玩到上床　影黃又南裸體「閃卡」

連詩雅師妹、模特兒鍾浠文 (Zelia) 參演網劇《逐流時代》，在劇中擔演愛攝影的名媛大演內心戲：「喺劇入面我個角色係生於好有錢嘅家族，係表面睇光鮮嘅女人，但內心就非常之缺愛又複雜，同我多啲對手戲嘅係黃德斌，同黃又南就有少少感情戲。」

她又憶述有場戲和黃又南拍到除衫，但要脫的不是她而是又南，過程相當搞笑：「係我幫佢影相，佢就着得好性感，佢表現得好好，啱啱開始時，我都驚佢會唔會唔夠放，但原來完全唔使擔心，佢非常之有經驗，加埋佢平時又幫人哋影相，所以我哋合作得好順，完全唔尷尬，我仲幫佢撥頭髮。」

任模特兒的她面對鏡頭已習以為常，但正式拍網劇還是首次，所以她以「白紙」形容自己：「之前都有客串過2、3次電影，參演過1、2場戲，所以今次係個難得機會，可以擺多啲時間落去研究一個角色，同埋喺前輩身上學到好多嘢囉。」

問到演名媛可有難度？她覺得是依角色性格去演，不過現實生活中未做過名媛，所以事前要勤做功課：「第一個準備係心態，第二就係睇咗好多名媛嘅劇集，包括南韓好Hit嗰齣《頂樓》，同埋睇好多上流社會嘅劇。」又說曾幻想演窮家女，因為夠貼地易有發揮機會，不過劇中育有小朋友，對未當媽媽的她是大挑戰：「我都30幾歲，身邊好姊妹都生咗小朋友，呢個時候做人媽咪冇乜問題，只係怕自己冇母愛出嚟，不過我同媽咪都傾咗好多偈，聽佢講做媽咪嘅心態，再擺落角色度。」

談及和黃德斌有多場對手戲，她曾誤會對方是「Cool Man」，還手執劇本向他自我介紹：「同佢講前輩你好，我係Zelia。第一次拍戲，完全冇經驗，可唔可以帶帶我，佢即刻叫我坐低同我分析個角色，同場戲應該點演，佢好有親和力，啱啱開始有啲驚佢，但熟咗啲就覺得佢好幽默，幾有童心，佢喺劇裏面，佢係我阿哥，所以我有少少崇拜佢。」

至於對導演戚其義就相當有親切感，陪她在內地的電視劇多是戚其義的作品，她讚:「佢好有耐心，冇發過我脾氣，有好耐性教演員，所以真係學到嘢，我由第一日開始緊張到連講嘢好細聲，之後都好快咁背對白，同知佢講嘅嘢，喺佢身上學到好多。」