【心理測驗】勇敢面對過去陰霾

人要活在當下，只因往事只能追憶，並不能推動你前進。話雖如此，但人的內心豈是三言兩語能改變，有時想要忘記都未必能夠如願，最後更會欺騙自己的內心。你是不是一個容易陷在過去的人？你真的了解自己嗎？日網「TRILL」中一道心理測驗能幫你看出真相，聽講玩過的人都話準啊！

【問題】

看着下圖，請問你第一眼聯想到是甚麼？

A.爆谷

B.啤酒

C.垃圾埇

D.紙杯蛋糕

【結果分析】

A.容易糾結往事

粟米粒慢慢加熱就成了爆谷，正等於反射弧較長的你。當你遇到不愉快的事時，當下未來得及回應甚至反擊，待事情過去後才會回想過來，但可惜總是為時已晚。你常常在意別人對自己的看法，夜深人靜時會去想起日間與別人的相處時的言行，細想有否不當之處。當你陷入這些回憶的時候，往往回過神來就發覺浪費了很多時間，你應該學習告訴自己這些都是無用處，都是在浪費時間，作出改變，你就會發現個人的時間會變得充裕。

B.回憶裏求進步

當下的你可能不太滿意自身的狀況，所以經常在回想從前做少或做錯甚麼，卻忘記了往事是不能更改。你是一個對自己十分嚴格的人，常有感達不到自己定下的標準，即使受到別人讚賞還是會挑出自己的問題來，從而激勵自己去更高的目標。有點悲觀主義的你，總看到事物不好的一面，不如細想人是要向前進，不僅是為了改善缺點，更可以是增加自身的優點，其實對自己寬容一點，亦不是甚麼大問題呀！

C.善於活在當下

過去了的事就讓它留在垃圾桶吧！你不會沉迷於過去，亦不會執着於往事，即使對未來亦沒有太多的考慮，更習慣於專注目前，享受當下。你不會太過深入地思考事情，因為你更追求放鬆、沒難度的生活。雖然個性樂觀的你不怕困難，但或者是你更早放棄了困難的事。雖沒有必要困在過去，但如果出現了問題，不妨回頭看清源頭，避免再出錯。

D.有向前的衝勁

烘焙完成的蛋糕就不會重新再化作麵糊，表示你從不會回頭看，因為你總是直視前方，有一種不認輸的衝勁。你是一個積極的人，並且深知所有人都會犯錯的道理，所以不會害怕出現錯誤，即使面對任何的問題都會快速地改變思路，積極面對，去細想不同的解決方法，相信自己能衝破難關，從而成為更好的人。