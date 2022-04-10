蔡卓宜生日直播整蛋糕　男友王大陸睇足全程

台灣男星王大陸與馬來西亞女星蔡卓宜（Joey）拍拖年多，一直都好Sweet，本月8日是Joey的28歲生日，她在社交網上載了18張靚相，向粉絲派福利，相中她身穿碎花低調吊帶短衫，微露事業線及白滑玉背，相當吸睛，還留言祝自己生日快樂。

之後Joey又開直播為自己製作生日蛋糕，她表示：「因為要居家隔離，我沒有蛋糕，連生日蠟燭都沒有，很可憐，而且我只剩下兩個雞蛋，麵粉還是鄰居送我，非常感動，不知能不能成功，很害怕。」Joey透露現正上海進行居家隔離中，更因此而痛失工作：「原本3月有2個綜藝，4月有一部電影，我為了這部電影事前做了很多功課，但最後因為疫情而沒有辦法進組，很難過及沮喪，雖然只是女二，但我很喜歡這個角色，最近又推了一個綜藝，因為居家隔離不能離開。」雖然被困家中，但她自言沒有偷懶，每日有拍片放社交網，又努力學習打鼓及做運動。Joey除了焗蛋糕外，直播中又打鼓及唱歌，還跟馬來西亞藝人好友顏如晶連線聊天。最搞笑是Joey沒有生日蠟燭，竟然拿了一枝很巨型的白色蠟燭作代替。而最窩心的是王大陸全程都有在網上觀看直播，默默陪伴女友。