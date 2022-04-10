跑步Day and Night 裝備最緊要有型

天氣好，就最啱跑步！適逢政府剛派發電子消費券，大家不妨趁機換番對功能升級又着得舒適的靚跑鞋！（互聯網）

最近天氣乾爽，早上陽光普照，夜晚就有少少涼風，非常適合戶外跑步鬆一鬆。適逢各大運動品牌近日紛紛推出新跑鞋，而政府又剛剛派發了電子消費券，跑友們不妨趁機換番對功能與時尚兼備的新跑鞋，讓自開開心心型住跑！

緩解疲勞設計

有跑步習慣的都會知道，足弓是跑步時最容易受到壓迫的部位，如果沒有特殊的支撐保護，又持續過度訓練的話，就很容易令雙足疲倦，甚至引致足弓退化。有見及此，Skechers製作全新的Max Cushioning Arch Fit運動鞋時，加入了特殊的舒適技術。當中採用的專利「Arch Fit舒壓式足弓支撐鞋墊」，可謂完美貼合足部；配合Ultra Go輕量緩震中底的緩震與回彈效果，能平均分散跑步落地時帶來的衝擊，減少受傷機會。

漆黑中的螢火蟲

很多人喜歡夜跑，因為晚上跑步人少啲又唔怕中暑兼曬黑。ASICS的王牌跑鞋系列，包括長跑神器GEL-KAYANO 28、緩震王者GEL-NIMBUS 24及輕巧支撐王GT-2000 10，一口氣推出「LITE-SHOW」別注版6款螢光新色。加上鞋側加有太空銀經典虎爪紋，晚上穿着固然極有反光效果，就算日常出街着用也極具型格，能讓輕易成為街頭焦點。