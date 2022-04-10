高汁外賣　在家Chill住歎

政府早前宣布社交距離措施包括晚市堂食將於4月21日分階段恢復，但這段期間有幾日黃金長假期，想趁機與家人食餐好可以點做？相信酒店級美饌是不錯之選，各大酒店也紛紛推出不同風味的單點及套餐選擇，有些更是屋企較難自行烹調的款式，讓老饕作家常便飯又得，用來作節日慶祝亦得，一家大細在家Chill住歎無難度。

港式風味套餐

香港有很多小家庭，有見及此，尖沙咀一間五星級酒店推出多款4人套餐，讓大家不用傷腦筋慢慢點菜。酒店中菜大廚梁國雄師傅以港式味道為主題，特別為本地家庭度身訂造「香港原味道4人套餐」（需2天前預訂）。大廚了解到香港人愛喝湯，套餐特別提供菜膽冬菇燉螺頭或竹笙雞蓉燕窩羹，前者選用美國鮮螺頭和日本花菇炮製，鮮味十足；而後者則用上燕窩，滑溜又滋潤。至於頭盤，有港人最愛的燒味3小碟，嫩滑多汁的明爐燒鵝和啖啖肉的桂花蜜叉燒是餐廳最受歡迎的菜式之一。主菜方面，有矜貴的翠海參花膠原隻南非鮑配鮑汁荷葉飯，每一口都富濃郁鮑汁味道，令人回味。此外，酒店印籍廚師Nek Chand主理的「地道印度風情4人套餐」（需2天前預訂），讓大家感受傳統的印度風味。菜式以大廚父親於印度開設的餐廳菜式作靈感設計而成，如印度黃豆泥湯就配地道小食焗印度素菜咖喱角，是當地的美味配搭。主菜相當豐富，有香滑奶油咖喱雞和印度鯛魚咖喱，加上菠菜忌廉芝士和咖喱雜菜，配香料飯或薄餅都得，最後就以印度炸牛奶球作結，完成這次印度品味之旅。

星馬泰滋味饌

香港人愛短線旅行，東南亞國家是熱門地點，當地的濃郁惹味美食讓港人難忘不已。尖東一間五星級酒店自助餐廳近日就推出了4人分量的「星馬泰外賣盛饌」（除指定菜式需預訂，其他可即日選購），由馬來西亞籍主廚李淑光師傅和泰籍主廚Jack Pinkkang主理，李師傅指新加坡美食糅合了中式、馬拉和印度風味，有膾炙人口的白胡椒肉骨茶，選用馬拉沙撈越州白胡椒製作，配啖啖肉的一字骨，辛香暖胃。至於馬拉藥膳肉骨茶，選用12款藥材熬煮兩小時而成，內有一字骨、五花腩、豬肚和油炸鬼，滋香補身。另外還有黑胡椒炒蟹、星洲海鮮雞肉喇沙和咖喱魚頭鍋等惹味菜式供應。泰菜方面，就有Chef Jack拿手的冬蔭公、泰式咖喱豬肉包和地道泰式牛肉船麵，想來用佐酒的話，必選集多款食材的紅咖喱海鮮拼盤，鮮甜惹味。飯後來點甜品，東南亞風除傳統的斑蘭千層蛋糕、斑蘭戚風蛋糕和杧果糯米飯外，不得不提的是，酒店行政總廚何偉誠師傅用上多款馬拉頂級榴槤急凍果肉，包括197貓山王、高原XO、D175紅蝦、D24、D200黑刺，炮製成可單點或集合幾個品種的豪華榴槤果肉拼盤，又或是榴槤斑蘭卷和迷你D24榴槤芝士撻等，為這個星馬泰之旅畫個圓滿句號。