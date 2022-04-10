Rolls-Royce首部純電動車Spectre完成冬季測試

去年10月勞斯萊斯(Rolls-Royce )曾表示，該品牌首款純電動車Spectre已計劃於2023年第四季推出市場，並且快即將進入該品牌有史以來最嚴苛的路試階段。

據悉該道路測試，是廠方特別為Spectre度身訂造，測試里程總長達250萬km、相當於一輛勞斯萊斯汽車使用400多年的總里程，可說是一項非比尋常的任務。而在近日，廠方開心宣布Spectre剛完成超過50萬公里的冬季路道測試，亦是整個道路測試的其中四分之一。隨着冬季測試的完美結束，Spectre全球道路測試將繼續推進。這款純電動超級轎跑仍需行駛近200萬km，預計在2023年第四季度全球路測完成後，才會將Spectre交付給首批客戶。

Spectre既是勞斯萊斯首款純電動車型，不僅在數碼化動力系統和底盤工程的設計開啟「勞斯萊斯3.0」全新時代，不少設計亦打破了廠方有史以來多個第一次，包括首次採用造型經改造、 線條變得更流線，風阻更低的車頭歡慶女神 、首次搭載的「去中心化智能系統」集成14.12 萬組收發裝置、首次為專屬全鋁製車架解鎖電池區域新功能，並透過採用700kg隔音材料，實現極致靜謐。