艷紅新飲料 火辣登場
2022年04月10日 17:00
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疫情令人心情鬱悶，可幸仍然有不少品牌推出新品氹大家歡喜，如夢幻口味可樂，又或加入本土元素的西瓜味能量飲料，啱晒精神頹靡的一眾上班族，兩款飲料更不約而同以艷紅色澤火辣登場添呢！
夢幻星河口味
可樂可以說是唔少人餐飲必備飲料，近年亦少有新口味推出市場，最近終於打破悶局，由即日起推出全新期間限定「可口可樂STARLIGHT」口味，零糖、零卡路里秉承經典口味之餘，創意增添了多層次的滋味，配合幻紫緋紅的漸變色調包裝，猶如帶領大家展開星河無限幻想。品牌為配合新口味登港，特別推出奇想企劃，於4月20日起登入官網即可挑戰「STARLIGHT 星河測試」，通過測試睇吓大家係地球人定外星人等，還同步推出限量主題玻璃杯，於指定網上商店選購指定數量STARLIGHT即可免費獲贈，更請來美國唱作人Ava Max於網上舉行首個AR演唱會，只需用手機登入（https://bit.ly/3NYPLck ）並掃瞄便可體驗獨一無二的演唱會呢！此外，品牌亦會請來本地創作男歌手及男子組合合作，於4月中推出一系列以新口味為靈感的創意企劃呢！
清爽有汽西瓜味
坊間能量飲料款式多多，同樣近年少有新口味登場，而Red Bull今年終於有新搞作，帶來全新Red Bull Red Edition西瓜口味。用上阿爾卑斯山純淨山泉水，以經典能量飲品配方注入清新爽甜的西瓜味，味道清新，加上滿滿氣泡，雪藏後飲用，口感冰爽，炎熱都能帶來透心涼感覺。新口味亦換上亮麗紅色包裝，霧面設計配上綠色鏤空字體營造出消暑涼意，好有夏日氣息。此外，由即日至5月16日於官方IG參加「 Catch the Can」限時動態濾鏡遊戲更有機會贏得可贏得限量版西瓜波禮品包添呢！