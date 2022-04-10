艷紅新飲料　火辣登場

疫情令人心情鬱悶，可幸仍然有不少品牌推出新品氹大家歡喜，如夢幻口味可樂，又或加入本土元素的西瓜味能量飲料，啱晒精神頹靡的一眾上班族，兩款飲料更不約而同以艷紅色澤火辣登場添呢！

夢幻星河口味

清爽有汽西瓜味

坊間能量飲料款式多多，同樣近年少有新口味登場，而Red Bull今年終於有新搞作，帶來全新Red Bull Red Edition西瓜口味。用上阿爾卑斯山純淨山泉水，以經典能量飲品配方注入清新爽甜的西瓜味，味道清新，加上滿滿氣泡，雪藏後飲用，口感冰爽，炎熱都能帶來透心涼感覺。新口味亦換上亮麗紅色包裝，霧面設計配上綠色鏤空字體營造出消暑涼意，好有夏日氣息。此外，由即日至5月16日於官方IG參加「 Catch the Can」限時動態濾鏡遊戲更有機會贏得可贏得限量版西瓜波禮品包添呢！