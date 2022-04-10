陳曉東2年後再亮相無綫　原來同蕭正楠有淵源

無綫舉行《總有歌聲喺隔離》線上音樂會為港人送祝福，請來葉麗儀、陳秋霞、陳曉東、泳兒、鄭俊弘、何雁詩、布志綸、車婉婉等現身談近況及獻唱，蕭正楠、區永權及伍仲衡（Harry）則任主持，除大玩估歌仔遊戲，又獻唱《刻在我心底的名字》、《後來》及《來來回回》等經典金曲。

第二集則邀得陳曉東、布志綸及陳秋霞任嘉賓，相隔兩年多再次現身無綫的陳曉東，與阿蕭及Harry均有淵源，前者曾合作拍攝電視劇《百分百感覺》，Harry則是當年的出道作曲作品，便是東東的《愛你躲你》。除了獻唱及話當年，東東還不忘為港人打氣：「呢個疫情講起上嚟，係好沉重同嚴肅嘅問題，我有留意住香港嘅情況，自己都好擔心同痛心，真係希望大家可以共同渡過呢段時間，捱過呢個高峰期。」

而移居馬來西亞多年的陳秋霞，坦言因疫情關係已兩年多沒有返香港，並謂對香港很是掛念：「乜嘢都掛住，我哋呢度有你哋嘅台架嘛，我日日都有睇新聞同埋你哋嘅節目。」更指當地於疫情初期已實施禁足令，但民間有心人自發性互助讓她非常感觸：「當時疫情愈嚟愈嚴重，好多家庭受影響，佢哋連最簡單物資、可能係油米鹽都冇。嗰時大家就自發如果有人想求救就喺窗度放一條白布，代表『我需要幫助』。」愈講愈感慨的秋霞更哽咽說：「呢個係我冇諗過會經歷到嘅事，都唔識講，好彩好多嘢你撐住就會過去。」說畢更送上《信》為港人加油！