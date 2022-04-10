【怒揭渣男真身】李元玲爆男友偷食閨蜜：我為佢捱雲吞麵！

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲今日（10日）突然在社交網爆seed，公開多張和一名男子又攬又抱的親熱照，她留言直斥相中人是其舊愛，並發出「緊急渣男警告」，生人勿近！她留言：「渣男alert！我前男友同我閨蜜偷食，我喺度警告所有女生唔好墮入佢嘅陷阱！他成日扮單身，同時周圍食女flirt女！」她更公開和一名長髮女子的合照，指相中人就是和她男友暗交的閨蜜：「帶我男友出來唱k，介紹我朋友們給他認識，她就背着我私底下跟他約會，真的不敢再相信閨蜜。」

李元玲指初識舊愛時，認為他「看上去無害又正直的暖男」，更知對方的經濟能力有限：「不敢帶他去高消費的餐廳，我買單的次數比他多，為保護他的面子，他要請客的時候（我）都只敢叫雲吞麵這樣的經濟餐。」但自從把他介紹給她的朋友認識後「開始露餡」，私下約會其朋友，男女通殺，同時對她很冷淡。聲稱愛得太深的她曾網晒兩人密照，豈料遭對方狂罵！她說受盡感情折磨，又被閨蜜們出賣，以及飽受網絡欺凌，獨自面對以上一切感到很可怕，要花一年時間才整頓自己，並慶幸未有因此而沉淪在谷底，反而上了最寶貴的一課：「我希望自己能放下過去，重新開始，還是有好男人等我！」