翼舞解羅衣　健美G奶勁吸睛

喺日本AV界，胸大確係一個賣點，但要得到廣大AV迷嘅認可，唔係話胸大就夠，仲要大得嚟夠靚夠挺，若然冇厘彈性兼墮到落肚臍，仲邊有吸引力可言。今日為大家介紹嘅新進女優翼舞，唔止有對Ｇ奶，望落仲要好健美結實，難怪佢對自己嘅叫座力咁有信心啦！

陽光美少女

好多男人都鍾情陽光美少女，喺日本寫真界，呢類女優比比皆是，相對地，AV界就較少見到，所以翼舞嘅登場，真係令好多AV迷眼前一亮。今年22歲嘅翼舞，係S1嘅專屬女優，被AV業界歸類為正統派清潔系美人兒，除咗五官標緻之外，氣質清新秀麗，笑起上嚟更綻放出強烈嘅陽光氣息，同一代AV天后範田紗紗有少少相似。身材方面，翼舞唔止生得高挑，仲要有前有後，婀娜多姿，嗰對G奶脹卜卜又勁堅挺，加上肉地結實、肌膚嫩白，絕對係好多男士心目中嘅極品。

反應勁強烈

翼舞喺舊年12月正式登場，自處女作推出之後，唔少AV迷都成為咗佢嘅支持者，大家都好期待阿妹有新作推出，點知等了又等，一直冇乜聲氣，而喺同一時間，有人發現佢個真名叫大吉舞果，曾經喺城南學園高等學校讀書，莫非佢因為身份被起底而惹上麻煩，索性唔再拍AV？好彩，翼舞喺上個月終於有新作《つばさ舞の初・体・験めちゃイキ3本番》面世，據聞片廠為咗令阿妹達到最敏感嘅狀態，特登要佢禁慾兩個月！事實上，翼舞喺片中真係表現得好肉緊，床上反應好強烈！但小弟認為，下次再玩禁慾嘅話，唔該唔好要兩個月咁長，事關一班AV迷真係等得好辛苦呀！