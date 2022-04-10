蔡少芬夥拍周星馳登事業頂峰　一度迷失以為自己好紅

48歲蔡少芬與老公張晉及兩女一子舉家移居上海後，將事業重心放喺內地，日前接受內地節目《送一百位女孩回家》，自爆曾經在香港演藝圈迷失過，覺得自己好紅變得自大，結果一嘗到挫敗的感覺，明白在娛圈何為「花無白日紅」的道理。

她在1991年以17歲之齡贏得香港小姐競選季軍，選完港姐之後，於1994年拍攝第一套電影，跟周星馳合作《九品芝麻官之白面包青天》，同年與李連杰、錢小豪合作電影《精武英雄》，1995年客串《大話西遊之月光寶盒》並參演《西遊記大結局之仙履奇緣》，除成功跳出電視圈跳入影壇外，所夥拍的全是當年最紅的男影星，她說：「應該是從1995年之後我就把它（偶像包袱）掉下了，1995年之前其實也是挺驕傲的，因為有一段時間我跟李連杰、周星馳拍電影，然後同時也拍音樂短片，那時候很多很多。」

她坦言當時以為自己已到達事業巔峰：「以為應該是我的世界了吧？」但高潮之後即陷入人生低潮，突然「失業」失足一年，完全沒有人再找她拍戲，她謂：「怎麼知道一年都沒人找我拍戲，然後我發現，原來你以為自己在哪個高峰的時候，你別以為真的是，突然間可以甚麼都沒有。」

她自言「失業」令她深深體會到娛樂圈好現實，知道何為人情冷暖：「有人找你就有工作，沒人找你，你連選擇的機會都沒有，別人看你的面孔呀甚麼的，很現實的，就覺得你已經跌下來了還是怎麼樣的，就不一樣。」