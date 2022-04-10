估字遊戲！馮盈盈同江嘉敏「是非」被擺上枱

由錢嘉樂、馮盈盈主持的《The Show Must Go On》，今晚（10日）繼續有由林盛斌（Bob）帶領的台主「大玩特玩隊」，跟麥美恩帶領的「娛樂大家隊」對戰，頭2個回合，阿Bob嗰隊輕易勝出，由黃美棋孭住阿Bob行石春路，她辛苦到想死，第一次失敗要再孭過，之後她抖大氣就勉強過關，反而對手林穎彤只是簡單畫火柴，但她畫咗4次都唔得，非常爆笑。

翟威廉被指係「人渣」

在最尾玩大電視估字遊戲，連盈盈都被擺上枱，電視打出「江嘉敏」三個字，楊潮凱跟林秀怡話跟盈盈好friend，結果黃美棋跟拍檔估係盈盈的過氣緋聞男友鄭衍峰，後來要話有過節唔啱嘅，兩人先估中係江嘉敏，而估「多仔公」三個字，有人大叫阿Bob，美棋大叫：「狗公」，阿Bob作狀搞笑要衝埋去，當估「溝女王」，美棋又指住翟威廉，阿Bob即說：「人渣」，反而翟威廉好玩得：「溝晒啲女」，最終阿Bob都講中咗，連譚嘉儀都被玩，當打出「整容」2字，有人指住譚嘉儀，非常抵死。

由於阿Bob嗰隊好勁，答中18條，他囂張笑言：「如果麥美恩嗰隊答到20條，我哋食咗個電視機。」但他班隊員就即閃，當麥美恩嗰隊玩輸咗，嘉樂擺明偏幫畀佢哋加時，當答中20題後就叫停，結果他們抵死捉阿Bob去食電視機，阿Bob說：「為咗想我食電視機，黑暗到咁樣。」他作狀張嘴咬電視角。