醉人「吻」感　情不自禁

有人話接吻技巧了得，足以融化對手，甚至有機會共赴巫山，享受性愛嘅快感。講真每次睇戲一有「Kiss」場面，尤其係錫到伸晒脷嗰隻，身心都會有啲反應，今日就同大家由接吻（Kiss）講起，了解箇中嘅情趣。

Sex Kiss 唔係錫嘴

咪以為有個「Kiss」字嘅情色俚語就一定同接吻有關，「Sex Kiss」就係好例子，佢嘅真正意思係口愛咁解，係咪估佢唔到呢！另一句情色俚語「Kiss the Worm」，亦係同口愛有關，但就包含埋口內發射嘅意思。講起口愛，唔少動物都有呢種行為，以短耳犬蝠為例，佢哋之所以玩口愛，係為咗延長交配過程，從而提升雌蝠受孕嘅機會。

Kissing Seeds 常見體位

講到男女之間嘅親密行為，「Kissing Seeds」都算係幾常見，甚至有人話佢係成人作品中出現得最頻密嘅性愛體位呢！其實「Kissing Seeds」係傳教士式嘅變種，玩法都係男上女下，分別在於男方會將女伴嘅雙腿抱起，令對方嘅膝頭貼近兩肩，再壓住對方進行活塞動作。據性學家表示，呢個體位嘅優點係男女雙方喺肉搏時可以互相親吻，藉此提升親密度，但由於女士要承受男方嘅體重，如有腰患就會好辛苦。

《Kiss》 脫星獻吻

男女親熱好多時由接吻開始，而呢套由Porn Fidelity喺2014年7月推出嘅《Kiss》，就以接吻嚟帶入正題。影片由Valentina Nappi、Kelsi Monroe、Kelly Madison等脫星演出，涵蓋老中青三個年齡層，據片廠解釋，呢個安排係想畀大家感受一下唔同年齡嘅脫星點樣通過索吻嚟俘虜男士，從而展開一幕幕最狂野嘅床上交流。話時話，唔少四仔迷都覺得呢套零劇情作品拍出與別不同嘅風格，係值得一睇嘅佳作。

同場加映：接吻達人彩美旬果

喺日本AV界有唔少女優都係接吻達人，彩美旬果絕對係其中之一！事關佢條脷出名靈巧，打車輪技巧獲多位AV男優激讚，而喺2013年，片廠Prestige更特別為呢位專屬女優推出《濃密接吻與情慾曳曳》，等AV迷可以盡情欣賞佢出神入化嘅接吻工夫。話時話，呢位90後女優喺2012年出道，唔止吻技出色咁簡單，騎乘工夫了得，仲要係多才多藝，唱得又跳得。值得一提，喺2019年3月宣布引退嘅佢，家陣擔任多個品牌嘅代言人，仲會間唔中創作歌曲呢！