【是日通勝】

農曆三月十一

壬寅年 甲辰月 甲午日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、安床、會友

忌：出財、動土、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、17、29、47

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：需要預留一筆應急錢，宜節省一點生活開支。

金牛座：不要把所有事攬上身，做不來就要表態婉拒。

雙子座：有異性緣，單身者多曝光，隨時會墮入愛河。

巨蟹座：下重大決定勿自把自為，最好跟身邊人商量。

獅子座：投資方面有進帳，但要見好就收，注意風險。

處女座：與人溝通要考慮對方感受，黑口黑面是大忌。

天秤座：找人幫忙易碰壁，要有單打獨鬥的心理準備。

天蠍座：看甚麼都不順眼，易被雞毛蒜皮的小事觸怒。

人馬座：有可能迎來一段新戀情，單身者要好好把握！

山羊座：心浮氣躁，勿把別人當出氣袋，以免傷和氣。

水瓶座：財政陷入拮据，幸獲家人支援，可大步檻過。

雙魚座：不要高估自己的工作能力，慎防身體吃不消。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）豬 人緣佳

（跌）鼠 財運差

鼠：是日沖煞，財運一般，要提防入不敷支。

牛：人緣下跌，易得罪人，令事業雪上加霜。

虎：否極泰來，事業上不乏發揮所長的機會。

兔：身心狀態差，没心機上班，出錯機會高。

龍：做事盡責，臨危不亂，容易獲上司賞識。

蛇：話頭醒尾，傾生意最有利，成事機會高。

馬：運勢陷低谷，謀事易碰壁，需留意細節。

羊：獲得貴人扶持，有望於職場上嘗到甜頭。

猴：事事順利，處理棘手問題依然游刃有餘。

雞：盡得天時地利人和，做甚麼都容易成功。

狗：心情不錯，與親友多聯繫，幸福感滿瀉。

豬：親和力強，人品贏來好評，好事自然來。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

手把青秧插滿田 低頭便見水中天

這是五代時期布袋和尚契此的《插秧詩》，詩句通俗易懂，意思是農夫手裏拿着秧苗插滿了稻田，低頭便看見映在水中的天空。表面上，這首詩似是強調人活在世上必須務實工作，切勿好高騖遠。但若由詩的後兩句「心地清淨方為道，退步原來是向前」，再往前推論，「水中天」在這裏實是比喻人的心地，意即人唯有懷抱謙讓胸襟，才能見到自己的本來面目，洞明自己的心性本源。也就是說，一個自視甚高、以大師神人自稱、唯我獨尊、需賺取大量名利、過河拆橋而從不反省的人，為滿足個人的私欲，只知前進而不知反思，不懂先退一步留一線，心自然苦不堪言。這亦說明了謙虛和修持，才能明心見性，認識真實的自己。

俗語有云：「一命二運三風水，四積陰德五讀書。」年幼時，有位剛剛仙遊的城中知名大師，他三代編纂傳統曆書《通勝》，受到全世界華人拜讀。他經常到父親酒家用膳，他有句真言，我記到今天：「一生都是命，半點不由人，落地哭三聲，好醜命生成。」中華易學文化，到今天仍不倒，不無道理。

最後以蘇軾《定風波》的一句作結：「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」意思是回頭看了剛剛走來遇到風雨的地方，還是回去吧，也無所謂風雨也無所謂天晴。