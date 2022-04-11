張秀文Set鬧鐘吉時造人　如願佗虎B

娛樂圈喜事連連，「34D咪神」張秀文去年底加入人妻行列，估不到新婚5個月已傳來喜訊，昨日有爆料指她與老公造人成功，現已懷胎2個月，可謂「閃婚又閃孕」！至於育有一對子女的鍾嘉欣，趁38歲生日公布懷第3胎，還挺肚晒胎兒超聲波照，非常溫馨。

現年34歲的前港姐張秀文，去年10月被東網踢爆秘撻年賺過千萬的金融才俊王大權（Billy），當時雙方已拍拖近一年，秀文為護愛苗更採取「3不政策」，包括不公開戀情、不在社交網晒合照、「封胸」不再性感，戀情曝光僅一個月，她已公開婚訊，計劃疫情過後到外地旅行結婚。

「閃婚」後的秀文深居簡出，僅曾亮相無綫節目《新春開運王》及玄學大師李居明主持的電台節目，未有參與任何劇集拍攝，曝光率大減！原來婚後的她密密造人，至近日終傳來好消息，有自稱跟秀文是老死的讀者向東網爆料，指她已造人成功，現時懷孕2個月，預產期為今年底。

「最好一次過生兩個」

猶記得早前秀文為《新春開運王》擔任嘉賓時，李居明已肉緊地叫她在虎年製造「虎B」，並叮囑要在寅時（即凌晨3點至5點）造人，當時秀文非常雀躍，揚言會Set定鬧鐘起身「開工」，又開到口恨生B：「本身同老公都希望有新生命加入我哋個家庭，男女皆可，最好一次過生兩個啦！」話口未完，秀文肚皮已有動靜，大抵尚在懷孕初期，怕胎兒未足3個月「小器」，加上是第一胎，身為準媽媽的她不容有失，連身邊朋友也未有告知，實行一切低調處理，故昨日本報向她求證時，她亦「拉鏈嘴」否認：「未有喎！多謝你恭喜我。（未夠3個月唔講得？）唔係，大家好似仲心急過我，其實生BB嘅嘢順其自然啦！（好耐冇曝光？）因為未有適合嘅工作啫！」談到新婚生活，她笑指改變不大。

Bob祝連生貴子

林盛斌（Bob）身為張秀文夫婦的「媒人」，對秀文懷孕一事表示毫不知情，他說：「我真係完全冇聽過，如果真係有咗，我諗佢哋其中一個會話畀我知。我當然好想佢哋快啲連生貴子，組織一個小家庭，我亦相信佢哋努力造人中，希望真係等到佢哋嘅好消息，衷心祝福佢哋！」至於有份出席婚禮的林秀怡，同樣聲稱不知情：「會唔會係未夠3個月未講得？如果佢真係有咗，當然好戥佢開心，近年好多人生BB。我覺得秀文將來一定係個好媽媽，因為佢喺朋友中經常扮演姑媽角色照顧我哋。（送咩禮物？）會送實際禮物，奶粉同尿片啦！」

鍾嘉欣懷第3胎呻肚餓

另一邊廂，「民選視后」鍾嘉欣於2015年底閃嫁脊醫老公Jeremy後，先後誕下一對可愛仔女Kelly及Jared，但仍有心有力。剛踏入38歲的她，昨日（10日）在社交網宣布第3度懷孕：「很高興地宣布，我們期待今年會有一個小虎！非常感謝大家的生日祝福，我的心和手現在都滿了，而且，我真的很餓……」她晒出被仔女攬到實的照片，手上拿着胎兒超聲波照，觀其巨肚目測至少懷孕5個月，但未有透露胎兒性別。