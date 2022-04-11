陳浩民住上海疫情買菜要天價　漲價30倍

由藝人陳浩民主演嘅劇集《封神榜》喺無綫重播中，家陣帶埋太太蔣麗莎仲有4名仔女返上海長居嘅佢，生活都好愜意、好幸福，不過就係因為當地疫情嚴重，搞到佢老婆蔣麗莎好頭痛。

蔣麗莎日前喺網上開直播，視頻中佢老公陳浩民企喺佢身後忙於炒菜，咪以為佢唔使做就冇投訴，佢一開口就話近日經常要留家抗疫，因為好少出街，所以多數都返屋企自己煮飯，由於佢住嗰個小區係封閉式管理，屋企啲日常用品要靠防疫人員送嚟，但係因為佢大大細細成一家八口，所以食糧唔係咁夠，老公唯有搵人幫忙買餸。

點知就係因為咁而「出事」：「冇想過，平日50元（人民幣，同下）就買到嘅菜，呢次就花足足1500元。」為咗證明佢冇「作大」，就出示包菜上面嘅價錢紙，清清楚楚印住係1500元，陳太繼續話：「包內面有1斤菜、2根黃瓜、2個蕃茄、20隻雞蛋及1袋米，加上本來跑腿費500元，現竟然要2000元。」佢強調不是心痛錢，而不想無緣無故「被坑」，自言：「我家庭條件不錯，如果普通家庭根本吃不起。」啲網友就留言話睇到佢袋菜包裝得咁靚就知係「高檔嘢」，但都唔應該收到貴。而之前佢又試過圑體牛奶，點知又係買到一肚氣。