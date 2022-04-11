林盛斌電話隨時有筍盤　范振鋒陳定幫都係靠佢

藝人林盛斌（Bob）、范振鋒（阿范）及陳定幫今晚擔任無綫清談節目《諸朋好友》嘉賓。身為「最佳媒人」的Bob，原來間接或直接造就了身邊兩位好兄弟的終身大事，阿范自爆：「有年我接咗個騷，價錢高啲嘅，但我又想同Bob一齊出騷，寧願揀個平啲嘅，一去到佢就介紹咗李思欣（太太）畀我識！」

Bob當年又帶陳定幫太太往「睇相」，令陳定幫與太太有機會認識及交換聯絡電話，然後發展下去，Bob得戚指自己「售後服務」做得很好：「會跟足睇吓佢哋進展成點。」他又指自己電話內隨時有盤，大可即場介紹給主持麥美恩。

陳定幫談起與舊愛戴夢夢的一段情，大方表示：「其實我生得最差就係個夫妻宮，只不過當時覺得都想拍拖。中間試過分手，然後對方又氹番你，我一到諗住結婚可以令大家定啲，其實真係諗錯咗。當時我學識咗打坐，令自己諗通咗好多嘢同冷靜啲，所以我心平氣和同佢講不如唔好結婚啦，咁中間都發生咗好多嘢證明我哋唔係好夾。」

另外，Bob談到父親曾生意失敗，剛進大學的他要申請信用卡透支去幫補家計：「爸爸仲當咗隻名錶，我出咗嚟做嘢後，有個月淨係電台份糧都有8萬幾蚊，我就買咗對錶送畀父母補數。過多段日子我搵得多咗，直情買咗爸爸當年典當嘅名錶品牌，其中一對情侶錶送畀佢哋。」