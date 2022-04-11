《浪姐3》未播「六強姐姐」先跑出　黃奕阿嬌Jessica上榜

內地節目《乘風破浪的姐姐》第三季密鑼緊鼓拍攝中，成員名單流出後令網民議論紛紛，節目未播出已率先「組團」，選出六大「最強姐姐」：黃奕、阿嬌、阿Sa、吳謹言、胡杏兒及韓團少女時代的前成員Jessica （鄭秀妍），當中以黃奕呼聲最高！黃奕早年在內地劇《還珠格格3》主演「小燕子」一角後紅遍中港台，近年更是各大綜藝節目的寵兒，「入屋度」超高，但跳唱表演卻是少見，由於早年她曾出唱片及奪新人獎，故被看好她在《浪姐3》的表現會帶來無限新鮮度！至於憑《延禧攻略》上位、主演的劇集《尚食》又成熱話的吳謹言雖然拍劇為主，其實她舞技超卓，早年在北京舞蹈學院附屬中等舞蹈學校學芭蕾舞，17歲畢業後被分配到中央芭蕾舞團工作，後因受傷而離團。

同樣成為「最強姐姐」之一的阿嬌及阿Sa，本身舞台經驗豐富，跳唱實力毋庸置疑，但由於阿嬌的「宿敵」Jessica 也參加，令網民十分期待阿嬌「舞鬥」Jessica的場面！皆因早年阿嬌跟權寧一（K先生）拍拖，但戀情維持只是10個月，未幾K先生的新歡已換上Jessica，更傳出是因Jessica介入導致阿嬌甩拖，所以今次阿嬌和Jessica同台較勁成為一大焦點。然而少女時代當年風魔全球，Jessica更曾登上「最強女子偶像舞技排行榜」第二位，其「舞功」有否褪色，也是看點之一！

另外，前年在《演員請就位》第二季中憑苦情演繹奪冠的胡杏兒，也成為「最強姐姐」之一，原來就是因為她跳唱經驗非常淺，反而更有噱頭提高新鮮度，其實2008年她曾出戰《舞動奇跡》第二季大展舞技，《舞2》更是她入行以來首個參加的內地節目。